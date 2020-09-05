港警國安處再增助理處長　4人主管「反港獨、打擊攬炒」業務

▲港警國安處再增一名主管國家安全業務的警務處助理處長進入編制，外界預測政府打擊港獨力道將進一步加強（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

因「港版國安法」通過，於7月1日成立的香港特區政府警務處國家安全處，據港府網站通訊錄5日最新資訊顯示，已在三名長官的基礎上，再新增了一名主管國家安全的警務處助理處長簡啟恩進入團隊，形成四名長官共同領導的局面，「反港獨、打擊攬炒勢力」力道預計更加強烈。

港警國家安全處7月1日成立後，由警務處副處長（國家安全）劉賜蕙領導，向警務處處長負責，另現任港府國家安全處處長是警務處高級助理處長蔡展鵬，協助執行業務還包括港府警務處助理處長（國家安全）為江學禮。

▲香港警務處國家安全處長官，左起為劉賜蕙、蔡展鵬、江學禮和新加入主管國家安全業務的香港警務處助理處長簡啟恩。（圖／取自澎湃新聞）

本次新加入港府國安處團隊的簡啟恩，原為執掌「服務質素」監察部業務的警務處助理處長，後於近日改負責「國家安全」業務，遂在港府及有關機構聯絡資料中，被登記在國安處團隊之內。

換句話說，港警國安處管理層現設有兩名警務處助理處長，即為4名核心主管。公開資料顯示，簡啟恩於1991年加入香港警隊任職督察，曾在保安部工作，先後擔任西區警區副指揮官、機場警區指揮官、灣仔警區指揮官及港島總區副指揮官，2019年9月晉升為助理處長。

對此人事業務範圍異動，香港警察公共關係科回覆稱，國安處是警務處維護國家安全的部門，協助執行維護國家安全相關的工作，為確保行動的效能及機密性，部門人手編制安排不會公開，也不評論個別人員的調任安排。

▲港警國家安全處長官編制。（圖／取自香港特區政府網站）

香港警務處國家安全處（英語：Department for Safeguarding National Security），簡稱港警國安處，是香港警務處根據《香港特別行政區維護國家安全法》設立的維護國家安全部門，於2020年7月1日正式成立。

根據編制，國家安全處可從「香港以外」聘請人員，「協助執行」國安職務，處理涉及危害國家安全的恐怖主義活動案件，可調動警隊其他部門配合，包括飛虎隊等。

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