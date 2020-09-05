黃之鋒發起抵制《花木蘭》　指劉亦菲「無視女抗爭者痛苦」

▲黃之鋒發起抵制《花木蘭》。（圖／翻攝黃之鋒臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

劉亦菲主演的迪士尼真人電影《花木蘭》4日在台灣上映，前香港眾志成員黃之鋒在推特及臉書上發文，用英文呼籲眾人抵制該片，他指出，「迪士尼向北京叩頭，劉亦菲公開且驕傲支持香港警暴，我呼籲每一個堅信人權的人抵制《花木蘭》。」

▼ 劉亦菲參與《花木蘭》倫敦首映。（圖／達志影像）



黃之鋒表示，劉亦菲無視女性抗爭者所遭遇的苦難，不能作為女權主義的標誌，相反的，她是威權主義的標誌，這違背了好萊塢聲稱要捍衛的價值觀，該片另一名主演甄子丹也同樣，公開為了港警發聲。

此外，黃之鋒還分享了一則劉亦菲的推文，模仿劉亦菲的語氣表示，「哈囉大家，她支持在香港針對民主抗議者的獨裁暴力喔！」

香港反修例風波期間，大陸官媒《環球網》的記者付國豪在香港機場被示威者毆打，當時他曾高喊「我支持香港警察，你們可以打我了！」該句話隨後在大陸社交網站上被大量分享，劉亦菲也在微博上進行分享，引起許多反對港警暴力執法的網友不滿，並對她主演的電影《花木蘭》發起抵制。