全場圍剿！加利出包葉元之怪政府沒監督　林靜儀開嗆4分鐘打臉

▲葉元之遭林靜儀打臉。（圖／翻攝辣新聞）



記者蔡文鈴／台北報導

加利科技公司被抓到從大陸進口口罩，混充台灣製口罩販售給藥局，還流到其他通路販賣，而負責人林明進還說，這些口罩的防護力比口罩國家隊得更好，「以口罩國家隊為恥」。對此，新北市議員葉元之在節目上指責政府沒有善盡監督責任，結果被現場主持人來賓圍剿，前民進黨立委、醫師林靜儀更當場打臉加利口罩聲稱的99.8％的防護力根本是鬼扯。

葉元之在政論節目《辣新聞》表示，為什麼政府會容許黑心廠商，「這就是政府的責任」，現在徵用的口罩是由廠商寄到郵局配送，就沒有人監督這些口罩是否合格，之前黑心廠商被抓到3月有違規，那為什麼又繼續賣，是因為6月份檢驗時沒問題，所以又讓他繼續賣，那是不是廠商只有交出合格的口罩檢驗，其他不知道是大陸生產的，還是國家隊生產的，這不就是漏洞嗎？

葉元之也說，之前百分之百徵用沒有這個問題，但後來6月之後政府開放廠商可以自由販售，而國軍退出協助生產的產線，廠商開始自己接單，需求量增加，說到這邊一旁的來賓林靜儀反擊，「現在是他自己要賣，沒有人要他賣那麼多，你不要再幫他講話了，你再幫他講話很不像話，你的問題都是政府」，而葉元之則無奈的回應，「我沒有幫他講話，我是敘述，你們都曲解我的意思」。

葉元之澄清，只是敘述要如何防避這樣的狀況，沒有要護航，只是要找出問題，像新北市長侯友宜也去罵那個廠商啦，林靜儀又反問，「那新北市政府有沒有去稽查？」

林靜儀表示，口罩國家隊剛開始運作時人力、物力方面都很吃緊，而國民黨當時只會問，為什麼不讓大家買口罩、為什麼只能買5片、為什麼要讓大家排隊、為什麼不賣到中國，一直到6月，政府開放口罩販售，國軍撤出產線，當時國民黨立委吳斯懷還說，讓國軍去協助生產口罩很可恥，結果你現在說國軍撤出產線，所以讓他們很辛苦，「那國軍到底要不要幫忙？」

林靜儀批評，當時國家徵收口罩，讓大家都有口罩戴，等到量足了，可以支援別的國家，讓廠商多做、讓廠商去賣，但君子愛財取之有道，怎麼會有這種黑心廠商說以口罩國家隊為恥，「惡人先告狀，你自己最丟臉。」

林靜儀也說，現在更讓人生氣的事，在全國還在對抗疫情時，還有人製造混亂，讓民眾不知道自己戴的是口罩是合格的還是不合格的，造成國家很大的危機。

另外，針對林明進說口罩防護力達99.8％，林靜儀反而打臉，「那有人說塑膠袋套頭100％，你要不要戴？」口罩除了要遮蔽病毒，還要透氣，不要拿來騙民眾，他講這種話只有兩個可能，一種就是他不專業，請食藥署吊銷他的執照，第二種就是， 他明知專業不是這樣，卻用魚目混珠硬凹，是國家防疫的公敵。