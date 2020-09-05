　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全場圍剿！加利出包葉元之怪政府沒監督　林靜儀開嗆4分鐘打臉

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼葉元之遭林靜儀打臉。（圖／翻攝辣新聞）

▲葉元之遭林靜儀打臉。（圖／翻攝辣新聞）

記者蔡文鈴／台北報導

加利科技公司被抓到從大陸進口口罩，混充台灣製口罩販售給藥局，還流到其他通路販賣，而負責人林明進還說，這些口罩的防護力比口罩國家隊得更好，「以口罩國家隊為恥」。對此，新北市議員葉元之在節目上指責政府沒有善盡監督責任，結果被現場主持人來賓圍剿，前民進黨立委、醫師林靜儀更當場打臉加利口罩聲稱的99.8％的防護力根本是鬼扯。

葉元之在政論節目《辣新聞》表示，為什麼政府會容許黑心廠商，「這就是政府的責任」，現在徵用的口罩是由廠商寄到郵局配送，就沒有人監督這些口罩是否合格，之前黑心廠商被抓到3月有違規，那為什麼又繼續賣，是因為6月份檢驗時沒問題，所以又讓他繼續賣，那是不是廠商只有交出合格的口罩檢驗，其他不知道是大陸生產的，還是國家隊生產的，這不就是漏洞嗎？

葉元之也說，之前百分之百徵用沒有這個問題，但後來6月之後政府開放廠商可以自由販售，而國軍退出協助生產的產線，廠商開始自己接單，需求量增加，說到這邊一旁的來賓林靜儀反擊，「現在是他自己要賣，沒有人要他賣那麼多，你不要再幫他講話了，你再幫他講話很不像話，你的問題都是政府」，而葉元之則無奈的回應，「我沒有幫他講話，我是敘述，你們都曲解我的意思」。

葉元之澄清，只是敘述要如何防避這樣的狀況，沒有要護航，只是要找出問題，像新北市長侯友宜也去罵那個廠商啦，林靜儀又反問，「那新北市政府有沒有去稽查？」

林靜儀表示，口罩國家隊剛開始運作時人力、物力方面都很吃緊，而國民黨當時只會問，為什麼不讓大家買口罩、為什麼只能買5片、為什麼要讓大家排隊、為什麼不賣到中國，一直到6月，政府開放口罩販售，國軍撤出產線，當時國民黨立委吳斯懷還說，讓國軍去協助生產口罩很可恥，結果你現在說國軍撤出產線，所以讓他們很辛苦，「那國軍到底要不要幫忙？」

林靜儀批評，當時國家徵收口罩，讓大家都有口罩戴，等到量足了，可以支援別的國家，讓廠商多做、讓廠商去賣，但君子愛財取之有道，怎麼會有這種黑心廠商說以口罩國家隊為恥，「惡人先告狀，你自己最丟臉。」

林靜儀也說，現在更讓人生氣的事，在全國還在對抗疫情時，還有人製造混亂，讓民眾不知道自己戴的是口罩是合格的還是不合格的，造成國家很大的危機。

另外，針對林明進說口罩防護力達99.8％，林靜儀反而打臉，「那有人說塑膠袋套頭100％，你要不要戴？」口罩除了要遮蔽病毒，還要透氣，不要拿來騙民眾，他講這種話只有兩個可能，一種就是他不專業，請食藥署吊銷他的執照，第二種就是， 他明知專業不是這樣，卻用魚目混珠硬凹，是國家防疫的公敵。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
加利牆上驚見5招「陰黑發財秘笈」！等下波疫情爆重施故技
「神秘工作」月休4天月薪1500元　PO網被老闆怒嗆：爆什麼
翹臀妹穿小三角「露蛋外拍」　溜娃爸看呆：這兒童遊戲區
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全場圍剿！加利出包葉元之怪政府沒監督　林靜儀開嗆4分鐘打臉

國民黨搬新家！中山區、中正區3處洽談中　黨務主管下週「場勘」

林俊憲批江啟臣改革失敗：國民黨將漸漸消失在民眾的選項中

北捷年拾獲3萬張無名悠遊卡　近3年「撿到」1600萬

捷克訪團離台　蔡英文：期待下次見面時可以脫下口罩

「罷中總部」正式成立　罷免陳致中連署人畫「瓢蟲」暗諷

王金平：願為兩岸和平做出貢獻　明日公布是否參加海峽論壇

漢光演習死傷400萬醫療費健保不埋單　軍醫院：費用國防部全額負擔

陳時中公布美豬瘦肉精容許值　政院：尊重支持衛福部決議

藍營大黑馬2024勝券在握？　侯友宜：我拿新北市長入門票

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

「醫好了也沒用」醫生勸換工作 大胃王職傷重:考慮退出YT圈

進入宇宙？實測真空機玩轉物品　棉花糖瞬間腫大、可樂像「沸騰」

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

全場圍剿！加利出包葉元之怪政府沒監督　林靜儀開嗆4分鐘打臉

國民黨搬新家！中山區、中正區3處洽談中　黨務主管下週「場勘」

林俊憲批江啟臣改革失敗：國民黨將漸漸消失在民眾的選項中

北捷年拾獲3萬張無名悠遊卡　近3年「撿到」1600萬

捷克訪團離台　蔡英文：期待下次見面時可以脫下口罩

「罷中總部」正式成立　罷免陳致中連署人畫「瓢蟲」暗諷

王金平：願為兩岸和平做出貢獻　明日公布是否參加海峽論壇

漢光演習死傷400萬醫療費健保不埋單　軍醫院：費用國防部全額負擔

陳時中公布美豬瘦肉精容許值　政院：尊重支持衛福部決議

藍營大黑馬2024勝券在握？　侯友宜：我拿新北市長入門票

從媽戶頭匯錢！幫買9200萬房地給孩子　符合1要件被課430萬贈與稅

健身房同事吃飯「掉飯粒」　他推人壓肩勒頸...強制罪判罰4萬

只能摸我！醋包柴「鯊魚繞」路過　萌開飛機耳卡位奴才手

日職／火腿4分大局擊敗西武　王柏融沒機會代打

黃偉哲以口罩國家隊為榮　台南康那香口罩百分百在地MIT

中職／二軍不能完全反映實力　雷艾斯一軍初登板不擔心

中職／翁瑋均拚10勝土投大戰猛威爾　先發打序出爐

加利牆上掛5招「陰黑發財秘笈」！等下波疫情爆發再重施故技

「環頸雉」驚喜現身稻田！間諜式步伐逼近　青農：來了新朋友

美國寵物店告示牌「不能給永遠我們就不適合」　網讚爆

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

政治熱門新聞

加利老闆遭爆疑似「捐款韓國瑜」

網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部：子虛烏有

新北議員蔡淑君無預警昏倒　後腦杓撞傷流血

蔡英文掛保證：全台國中小學2年內「班班有冷氣」

快訊／政府準備開鍘加利科技　撤銷醫材證照、收回口罩機

國防部：共軍資通電已具備癱瘓我作戰能力

國防部：共軍未具備全面犯台能力

2024總統大選勝券在握？　侯友宜：我拿新北市長入門票

捷克團離台　韋德齊：彼此有實現自由民主的共識

加利老闆嗆這句話　律師驚嘆：自掘墳墓啊！

罷免陳致中總部成立！連署人畫瓢蟲暗諷

國防部：漢光死傷醫療費軍醫局全付

林明進嗆國家隊挨轟　王定宇嗆記住他的臉！

空軍採購F-16新式偵照莢艙　彌補夜間限制

更多熱門

相關新聞

林明進交保後低調現身：沒有委屈　13分鐘快閃

林明進交保後低調現身：沒有委屈　13分鐘快閃

口罩國家隊成員「加利科技」負責人林明進，涉嫌以中國製口罩混進實名制口罩，事後還大放厥詞，遭到檢調大動作搜索，5日清晨以350萬元交保，上午11時許他突然現身八里工廠外，要開門讓民眾退貨，被問到有沒有委屈時他則低聲地說「沒有委屈」，與前日激動替自己辯護的態度完全反轉。

加利「Carry mask」口罩更換要點

加利「Carry mask」口罩更換要點

加利老闆二度被帶回工廠搜索　點鈔畫面曝光

加利老闆二度被帶回工廠搜索　點鈔畫面曝光

加利老闆嗆「以國家隊為恥」　他戳破關鍵：就是貪婪

加利老闆嗆「以國家隊為恥」　他戳破關鍵：就是貪婪

林明進嗆國家隊挨轟　王定宇嗆記住他的臉！

林明進嗆國家隊挨轟　王定宇嗆記住他的臉！

關鍵字：

葉元之林靜儀加利口罩carry mask林明進

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

看「婆婆殺了我」二伯感觸超深！

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

《黑澀會》米奇「宣布離開台灣」

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

蔡依林染「超前衛髮色」　網看傻：媽啊

陳文杰假動作　富邦開心後傻眼

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

普渡關籠6柴！網見反差景象笑噴

南投女童最後身影！光頭男粗暴拉「小腳懸空」

Jessi脫稿提問：哥抽菸嗎？　「戒菸大使」金希澈崩潰了

更多

最夯影音

更多
在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見
林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面