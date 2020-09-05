【阿彪10歲快樂1】娛樂產物獅虎苦撐10年！收容中心堅拒人道處置

文／許展溢

屏東科技大學保育類野生動物收容中心去年5月臉書發文提經費縮減，首度啟動13隻「認養」計畫。其中，今年10歲的獅虎「阿彪」難受的眼神照片一刊登，喚起社會大眾關注。而這會不會又是一時的？不得不想，中心成立28年，多次向外求援，總得不到政府重視，甚至被要求退場、把動物送走外，保育觀念沒提升，情況愈來愈糟，但多年來中心苦撐，為的就是不讓每一個生命受到不公平的對待。

▲獅虎「阿彪」苦撐10年，收容中心無怨言始終陪伴著牠、愛著牠。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）



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收容中心1992年成立，動物主要來自執法單位查緝走私或非法獵捕等活體。主任裴家騏直言當年自己大言不慚以為台灣保育觀念會愈來愈好，頂多15年後中心就退場。沒想到2008年後政府不重視，經費逐年遞減至今年僅剩2千萬元，是全盛時期的2/1。動物多到目前約1500隻， 平均每隻不到1萬元可用。以吃的為例，1隻猴子1年得花4萬5千元， 1隻老虎20幾萬元。更無奈的是，照養組人力從25人縮減到只剩15人，每人要負責100隻動物。

求助無門， 有人提那就用養豬的方法養。裴家騏不願意，無法接受這種事。收容中心想到向外求救，啟動「認養」，沒想到成效出乎意料好，忽略大眾力量的結果就是網站系統爆掉。裴家騏笑得開心了，資源進來，尤其小彪獨占鰲頭，最受大家喜愛，也許不久後就能替牠蓋個水池。

▲▼無論6個月大、8個月還是5歲、8歲，裴家騏從沒想過要將小彪人道處置。



時間拉回小彪出生第2天被執法單位移送到中心模樣，裴家騏明白牠天生殘疾，只有3隻腳，不是單一物種，是獅子、老虎的雜交種，是受錯誤觀念被產下的娛樂產物。知道成年的牠身體負擔會很重，後續生活困難，但大家沒任何考慮就進行急救，因為牠就是個「生命」。多年來斐家騏受各界、動保團體質疑，為何經費緊縮，還要花力量、資源去照顧不是保育類動物的牠。

無論6個月大、8個月還是5歲、8歲，裴家騏從沒想過要將小彪「人道處置」。今年小彪10歲、130公斤了，斐家騏沒把牠當作二等公民看待，對他來說「所有動物在中心得到的待遇都是一樣」。哪怕預算吃緊，都不會冒出把動物送出去念頭。以小彪為例，裴家騏想的只有如何減輕牠肢體負擔、減少關節炎或老年後病痛。這次認養計畫成功，最希望的就是替小彪蓋泡水池，讓牠日常起居有品質，增加生活上樂趣 ，強化活動力，不要讓3隻腳撐起龐大體型而難受不堪。

▲▼阿彪天生殘疾，只有3隻腳，年紀愈大關節炎負擔會愈大。



除持法單位移送外，長臂猿阿祿飼主原本住在台北市一棟大樓頂樓，老夫婦照顧牠20年後無法繼續，加上阿祿聲音嘹亮，隔壁大樓都聽得到，居民抱怨，求助中心，評估後確定收養。

起初將阿祿所有玩具、碗盤都帶在身邊，仍無法適應，老夫婦還回去看過一次。主人來了，對動物們而言，是否又會喚醒情感上的記憶，得再次面對分離，真的好？裴家騏透露中心沒特別鼓勵飼主，甚至要求動物後被接收後，飼主不能再帶回去，也不鼓勵飼主來跟牠們過「過去的生活」，只能把東西寄過來。裴家騏笑稱最大差異是「飼主可能是用嘴巴遞給牠們」（食物、玩具）。他強調這邊的生活是必須建立在身心靈都正確情況下。

▲▼長臂猿阿祿聲音嘹亮，遭大樓住戶抱怨，老夫婦最後求助收容中心。



「有些動物被監禁，被救出還是會懷念。」常被欺負、個性超溫和的超大隻紅毛猩猩佛斯特 ，被主人關在地下室長達10年，來到中心有憂鬱症，不理人，會拿布把自己的頭蓋上，不停往牆壁撞，快3年才慢慢改變。現在拿到食物後就會趕快跑走，最喜歡躲在角落邊吃邊看著對面的熊，那是一種安全感吧。照養員阿娟走到牠旁邊說「超會刷存在感」，只要食物給太慢，就會一直催啊、拍啊，但現在是最會撒嬌的動物，阿娟叫牠「撒嬌鬼」，像隻狗狗般，頭會自己靠過來讓人摸，然後發出像貓咪一樣的呼嚕呼嚕聲，眼神超溫和。

▲斐家騏說每隻動物從物從最糟的環境到來中心，都要幫助他們度過適應期。



另一隻紅毛猩猩阿吉以前常被煙毒犯飼主虐待，進到中心前很瘦，裴家騏一度以為活不了，調養很久才正常，眼睛現在只對光線有感應，資歷比所有照養員深，到中心20年，現在的阿吉過的很開心。斐家騏說每隻動物從物從最糟的環境到來中心，都要幫助他們度過適應期，但每隻狀況不同，如金剛鸚鵡波波花了8年才願意交朋友。

▲▼佛斯特像隻狗狗般，頭會自己靠過來讓人摸，發出像貓咪一樣的呼嚕呼嚕聲，眼神超溫和。



面對動物每次離開，總是保持理性的裴家騏坦承不可能沒感情，確實當牠們癌末、年紀大走了，像做家長的總是會不捨，這時候要確保牠們不是在一個沒尊嚴和在意外的狀況下離開。裴家騏強調動物的離開從人的角度來看，是壽終正寢、有尊嚴，希望對所有個體都能做到。

20幾年前台灣獼猴野放到澎湖四角嶼，獼猴在島上已適應新生活型態2、3年，裴家騏當時以為一切都很順利，某天卻被居民要求把猴子帶走，匆忙趕過去準備將牠們帶回馬公本島，再坐飛機回台灣。當晚颱風來襲，吹走所有遮蔽物，一隻大公猴走了，打擊裴家騏，至今他忘不了說，事後隔幾天按照原計畫進行演講，在台上忍不住哭了。

▲▼面對動物每次離開，總是保持理性的裴家騏坦承不可能沒感情。





再3年就要退休的裴家騏，最想到越南跟馬來西亞沙巴25年來來來回回的2個國家，當地有收容中心，想到那直接關心野生動物 。不過裴家騏仍掛心台灣收容中心長期問題「資源」怎麼來，動物後半輩子生活，及不諱言談到照養員薪水再怎麼資深也不超過4萬，這些眼前的難題存在多年，不能不去想，這是長久經營的危機。也因為這樣許多人都問，萬一任勞任怨的裴家騏退休了，有誰會像他一樣堅持不讓每一隻動物受到不平等的對待呢？