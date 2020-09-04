清晨5點入山急搜屏科大研究生　飛鷹救難大隊巧遇4隻台灣黑熊覓食

記者陳崑福／高雄報導

屏東科技大學一名剛畢業的朱姓研究生13日獨自前往高雄溪南山採集昆蟲標失聯，高雄六龜救難協會飛鷹大隊等單位持續上山搜尋，但未有所獲，卻在山區1400~1500公尺高度意外拍攝到4隻黑熊的珍貴畫面，雖然如此，朱男未找到，救難人員將持續搜救。

▲高雄六龜救難協會飛鷹大隊在溪南山拍到台灣黑熊 。（圖／陳明華理事長提供，以下同）

▲▼疑母黑熊帶小熊覓食。

溪南山海拔約2650公尺，朱姓研究生13日上山採標本，約在2000公尺處失聯。經消防傊 、空勤總隊、國軍、高雄六龜救難協會飛鷹救難大隊等救難單位入山搜救，失聯時間雖超過20天，飛鷹救難大隊員仍持續上山搜救。

9月2日早上10時50分，在海拔約1400~1500公尺高度，理事長陳明華發現有巨大落石滑落，抬頭往該處查看，發現一隻黑熊帶著2隻小黑熊疑似在覓食，另一隻小黑熊躲在草叢中，共有 4隻黑熊，相當難得，立即錄影、拍照做紀錄。

陳理事長表示，在10多年前莫拉克颱風前後，也曾在溪南山目睹過黑熊，當時只看到一隻，這次一次看到4隻，相當少見。他請教過專家，專家說研判母熊帶著小熊進行覓食，研判旁邊還有成年公熊在做警戒。他將照片及影片在臉書與山友分享這次難得際遇。



他說，飛鷹大隊未來仍持續上山搜尋朱姓研究生，但該救難大隊人員已搜遍過溪南山的東側，未找到研究生任何蛛絲馬跡，剩下西側，西側山形險峻，增加搜救的難度，加上終南山區天侯變化很大，早上出太陽，中午過後雲層就起了變化，出現起霧現象，影響救難進行。六龜救難協會距溪南山一個多小時路程，趕著救人，隊員5點就出發，抵到溪南山6點多，就是要把握救人的黃金時間上山救人。

►Her推出「積雪草煥活新生組」（積雪草煥活超導晶露 30ml+全能精華 14ml）市價1700元、特價980元

►二手票券豐富你的生活