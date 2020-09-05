中衛「防疫紀念包」第2波販售通路曝！小7推會員專屬點數折抵加購

▲中衛「防疫新生活紀念包」第二波開賣。（圖／翻攝自CSD 中衛臉書）



記者林育綾／台北報導

中衛迷手刀衝了！為紀念疫情爆發初期「全民追口罩」的難忘歲月，特別將當時活動票選出來的「金句」印在口罩收納袋上，搭配全新設計的4款玩色系列口罩，命名為「防疫新生活紀念包」，今（5）日在粉絲團公佈第二波開賣通路，9/6日起陸續在丁丁連鎖藥局、全聯、大潤發、家樂福、愛買、7-ELEVEN等通路銷售。

中衛「防疫新生活紀念包」推出4款特殊色，包括「月河藍+炫綠、月河藍+黑、深丹寧+炫霓紫、潮橘+黑」，每包5入口罩加上1個收納袋（售價149元）。第二波開賣通路包括9/6於丁丁連鎖藥妝，9/7在全聯指定107家門市，9/8在大潤發、Breeze super、City’super，9/9在維康、家樂福、愛買、7-ELEVEN銷售，販售資訊依各通路公布為主。

▲中衛「防疫新生活紀念包」潮橘+黑。（圖／業者提供）

▲中衛「防疫新生活紀念包」深丹寧+炫霓紫。（圖／業者提供）

▲中衛「防疫新生活紀念包」月河藍+黑。（圖／業者提供）

▲中衛「防疫新生活紀念包」月河藍+炫綠。（圖／業者提供）

其中9月9日開賣的7-ELEVEN將於「OPEN POINT APP」推出會員專屬的「中衛醫療口罩預購活動」，會員能以OPEN POINT點數加價購醫療口罩，最低使用10點OPEN POINT，就能以139元超值加價購「防疫紀念包」。若以OPEN錢包、icash2.0、icash Pay等3工具支付還可再享5%折扣。

▲▼7-ELEVEN此波除了販售中衛的防疫紀念包，還有中衛2款「深丹寧」、「天空藍」醫療口罩，一盒50入。（圖／業者提供）

而7-ELEVEN此波除了販售中衛的防疫紀念包，還有中衛2款「深丹寧」、「天空藍」醫療口罩，一盒50入，使用OPEN POINT會員點數100點+200元即可預購。每款品項每位會員限購1組，開賣時間為9月9日上午11點至9月10日23:59，數量有限售完為止，取貨時間為預購日+5天到貨。

中衛「防疫新生活紀念包」第二波開賣通路公告：

9/6 丁丁連鎖藥局

9/7 全聯（限定台北市指定107家門市販售）

9/8 大潤發、Breeze super、City'super

9/9 維康、家樂福、愛買、7-ELEVEN

（以上通路為指定門市／分店銷售，販售資訊依各通路為主。）

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