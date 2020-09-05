　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中衛「防疫紀念包」第2波販售通路曝！小7推會員專屬點數折抵加購

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼中衛「防疫新生活紀念包」第二波開賣。（圖／翻攝自CSD 中衛臉書） 

▲中衛「防疫新生活紀念包」第二波開賣。（圖／翻攝自CSD 中衛臉書）

記者林育綾／台北報導

中衛迷手刀衝了！為紀念疫情爆發初期「全民追口罩」的難忘歲月，特別將當時活動票選出來的「金句」印在口罩收納袋上，搭配全新設計的4款玩色系列口罩，命名為「防疫新生活紀念包」，今（5）日在粉絲團公佈第二波開賣通路，9/6日起陸續在丁丁連鎖藥局、全聯、大潤發、家樂福、愛買、7-ELEVEN等通路銷售。

中衛「防疫新生活紀念包」推出4款特殊色，包括「月河藍+炫綠、月河藍+黑、深丹寧+炫霓紫、潮橘+黑」，每包5入口罩加上1個收納袋（售價149元）。第二波開賣通路包括9/6於丁丁連鎖藥妝，9/7在全聯指定107家門市，9/8在大潤發、Breeze super、City’super，9/9在維康、家樂福、愛買、7-ELEVEN銷售，販售資訊依各通路公布為主。

▲▼7-ELEVEN開賣中衛「防疫新生活紀念包」，推出會員專屬的「中衛醫療口罩預購活動」。（圖／業者提供）

▲中衛「防疫新生活紀念包」潮橘+黑。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN開賣中衛「防疫新生活紀念包」，推出會員專屬的「中衛醫療口罩預購活動」。（圖／業者提供）

▲中衛「防疫新生活紀念包」深丹寧+炫霓紫。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN開賣中衛「防疫新生活紀念包」，推出會員專屬的「中衛醫療口罩預購活動」。（圖／業者提供）

▲中衛「防疫新生活紀念包」月河藍+黑。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN開賣中衛「防疫新生活紀念包」，推出會員專屬的「中衛醫療口罩預購活動」。（圖／業者提供）

▲中衛「防疫新生活紀念包」月河藍+炫綠。（圖／業者提供）

其中9月9日開賣的7-ELEVEN將於「OPEN POINT APP」推出會員專屬的「中衛醫療口罩預購活動」，會員能以OPEN POINT點數加價購醫療口罩，最低使用10點OPEN POINT，就能以139元超值加價購「防疫紀念包」。若以OPEN錢包、icash2.0、icash Pay等3工具支付還可再享5%折扣。

▲▼7-ELEVEN開賣中衛「防疫新生活紀念包」，推出會員專屬的「中衛醫療口罩預購活動」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN此波除了販售中衛的防疫紀念包，還有中衛2款「深丹寧」、「天空藍」醫療口罩，一盒50入。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN開賣中衛「防疫新生活紀念包」，推出會員專屬的「中衛醫療口罩預購活動」。（圖／業者提供）

而7-ELEVEN此波除了販售中衛的防疫紀念包，還有中衛2款「深丹寧」、「天空藍」醫療口罩，一盒50入，使用OPEN POINT會員點數100點+200元即可預購。每款品項每位會員限購1組，開賣時間為9月9日上午11點至9月10日23:59，數量有限售完為止，取貨時間為預購日+5天到貨。

中衛「防疫新生活紀念包」第二波開賣通路公告：

9/6 丁丁連鎖藥局
9/7 全聯（限定台北市指定107家門市販售
9/8 大潤發、Breeze super、City'super
9/9 維康、家樂福、愛買、7-ELEVEN

 （以上通路為指定門市／分店銷售，販售資訊依各通路為主。）

全聯9/7開賣中衛特殊色口罩！限定台北107家門市一次看　每人限購1包

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
劉錚加盟上海獲1.16億合約！　創台灣球員新高
超痛！火辣美腿女大生雲森瀑布拍照　從2米高石頭重摔
成語蕎吃壽司「誤踩禁忌」　餐廳師傅怒瞪開罵
被戴綠帽奪妻…4歲女兒還遭埋屍！生父悲痛：他還得意秀體罰照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

中衛「防疫紀念包」第2波販售通路曝！小7推會員專屬點數折抵加購

從IBM到特力集團都展現韌性！童至祥以女力勇闖男性為主的商場世界

加利「Carry mask」口罩更換7大重點！9/11前換貨地點方法看這裡

全聯9/7開賣中衛特殊色口罩！限定台北107家門市一次看　每人限購1包

USERWATS營運長簡瑞瑩用初心點亮未來！開創夜燈市場的隱性需求

電商99殺破盤預告！Switch+健身環8千有找　MIT口罩大量加碼開賣

跟著集團腳步走！東森自然美陳羿築　要讓更多人重拾自信與美麗

又是特殊色！萊爾富9/12開賣「軍墨綠」醫療口罩　首波3萬盒、12點開搶

AI技術助推草莓網3大成效　執行長楊俊元：今年營收有望超過11億港幣

巷子內的街頭浪漫！準金曲歌王J.Sheon化身JW特務　快閃店體驗雪莉「一喝回不去」

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

進入宇宙？實測真空機玩轉物品　棉花糖瞬間腫大、可樂像「沸騰」

「醫好了也沒用」醫生勸換工作 大胃王職傷重:考慮退出YT圈

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

中衛「防疫紀念包」第2波販售通路曝！小7推會員專屬點數折抵加購

從IBM到特力集團都展現韌性！童至祥以女力勇闖男性為主的商場世界

加利「Carry mask」口罩更換7大重點！9/11前換貨地點方法看這裡

全聯9/7開賣中衛特殊色口罩！限定台北107家門市一次看　每人限購1包

USERWATS營運長簡瑞瑩用初心點亮未來！開創夜燈市場的隱性需求

電商99殺破盤預告！Switch+健身環8千有找　MIT口罩大量加碼開賣

跟著集團腳步走！東森自然美陳羿築　要讓更多人重拾自信與美麗

又是特殊色！萊爾富9/12開賣「軍墨綠」醫療口罩　首波3萬盒、12點開搶

AI技術助推草莓網3大成效　執行長楊俊元：今年營收有望超過11億港幣

巷子內的街頭浪漫！準金曲歌王J.Sheon化身JW特務　快閃店體驗雪莉「一喝回不去」

楊謹華的「姊姊系」私服穿搭　散發迷人知性氣質

「當街緊貼摸臀」親密片曝光！　《三十而已》最強小三戲外爆戀情

HONDA Odyssey日規二度小改款預告登場！揮揮手就能芝麻開門

當媽才懂！趙孟姿坐月子神經質爆發　產後快2個月：一顆心天天洗三溫暖

五葉松、樟木、香杉、肖楠+相思木做提琴　琴聲悠揚緊扣心絃

勞保年改給付將大砍？　勞動部澄清：方案仍未定

騎上人行道！女警開單男熊貓「直接跪了」狂求饒　他掏1千霸氣救美

屏大生要回家了！八通關古道墜300米溪谷　搜救3天遺體吊掛下山

必加榨菜、獨家辣醬！高雄隱藏版涼麵小店　料多味噌湯只要20元

翹臀正妹穿小三角「撅臀露蛋外拍」　溜娃爸傻眼：這兒童遊戲區

胖男吃壯陽藥「40分鐘對決外送茶」竟暴斃　全裸美眉嚇歪急穿衣落跑

消費熱門新聞

全聯9/7開賣中衛特殊色口罩！

首波只有3萬盒！萊爾富9/12開賣「軍墨綠」口罩

全聯快閃火鍋店！「請支援收銀」醫療口罩開賣

加利「Carry mask」口罩更換要點

網友狂讚特A精華　熱賣原因出爐

7彩口罩每天開賣　中衛最便宜一盒200元

麵包夯了40年！不可能沒吃過　　

中衛口罩開賣整理　月河藍、炫綠上架

中衛迷快看！潮橘、月河藍又上架了

首款兒童近視控制日拋隱眼　搶先全亞太登台

電商99殺破盤預告　Switch+健身環8千有找

屈臣氏8／30開賣「中衛9色」口罩

只賣56天！麥當勞全新早餐「焙果堡」登場

口罩國家隊上線再+1　各通路最新開賣整理

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

看「婆婆殺了我」二伯感觸超深！

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

《黑澀會》米奇「宣布離開台灣」

蔡依林染「超前衛髮色」　網看傻：媽啊

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

陳文杰假動作　富邦開心後傻眼

普渡關籠6柴！網見反差景象笑噴

南投女童最後身影！光頭男粗暴拉「小腳懸空」

即／坦承混陸貨　加利老闆獲裁350萬交保

更多

最夯影音

更多
林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面