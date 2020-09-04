倒車撞傷女童！乾爹「7個月後」虐殺她再埋屍…疑想詐領保險金　

▲檢警懷疑陳男於2月開始虐待女童，以及為了詐領保險金，開車撞傷女童。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者李忠憲、陳羿妏／南投報導

南投名間鄉昨（3日）發生一起殺童埋屍案！一名年僅4歲女童疑似遭媽媽陳姓男友疑遭凌虐致死後，被埋屍在八卦山上老家旁空地，南投地檢署今（4日）將29歲彭姓生母、37歲陳姓前男友羈押禁見。據台中市社會局指出，今年2月間女童曾遭乾爹（陳男）開車撞傷，經訪視評估，雖被列為意外事件，但投檢懷疑，女童恐怕於2月開始就遭陳男虐待。

回顧案情，女童平時由外婆照顧，6月中旬被媽媽帶到陳男大里的家中，孰料，當媽媽準備接回女兒時，卻發現女兒不見蹤影，於是趕緊報警；警方循線找到陳男後，矢口否認施暴殺害女童，而且屍體已被他帶到名間鄉的老家附近埋沒，警方認為彭女、陳男涉有重嫌，因此將他們帶回偵訊，另一名蔡姓友人也疑似涉案，被列為第三嫌疑人，3人被依殺人、棄屍罪送辦；彭女、陳男今稍早皆遭法院羈押禁見。

▲女童遭埋屍雞寮旁，屋主見警上門嚇傻，「都沒聞到味道」。（圖／記者李忠憲翻攝）

案件爆發後，台中市社會局今出面表示，女童生前曾被通報2筆兒少保護通報紀錄，其中一筆為陳男因視線死角，倒車時撞傷女童，導致女童顱骨骨折，經社工訪視評估，列為意外事件。

▲南投地檢署主任吳錦龍稍早說明調查狀況。（圖／記者李忠憲攝）

不過，南投地檢署主任吳錦龍稍早回應，檢警方面懷疑陳男2月間撞倒女童的時間點，恐怕早已開始虐童，另外也認為陳男開車撞倒女童的行徑，有詐領保險金的嫌疑，因此，接下來將持續深入調查，以釐清案情。

▼女童生母、陳男今遭法院羈押禁見。（圖／記者白珈陽攝）