無照男酒駕4次都罰錢　第5次現世報「宮廟前犁田」還要坐牢8月

記者黃翊婷／綜合報導

台南49歲郭姓男子先前酒駕4次被抓，但都只有罰錢，今年3月13日晚間9時許他在朋友家喝完3瓶啤酒，隔日清晨返家途中卻在宮廟前自摔「犁田」。雖然整起事件並未波及其他用路人，不過，台南地院法官考量到郭男已經是第5次酒駕，最終裁定判處有期徒刑8月，併科罰金1萬元，全案仍可上訴。

▲郭男第5次酒駕，沒想到「現世報」馬上降臨。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

判決書中提到，郭男今年3月13日晚間9時許前往台南市佳里區拜訪朋友，期間喝了3瓶啤酒，直到隔日清晨5時許才無照騎車返家，沒想到經過台南市保安宮前突然自摔，這才被到場處理的警員抓包酒駕，測得的吐氣所含酒精濃度達每公升0.45毫克。

更讓台南地院法官傻眼的是，調閱郭男過去的科刑紀錄，發現他在2006年間就有一次酒駕被抓的紀錄，2011年至2013年間也觸犯相同案件，分別被判處2月、4月、6月、8月確定，總計酒駕4次，雖然皆可易科罰金，但顯然他並未從上述經驗中學到教訓，才會第5次酒駕上路。

法官認為，郭男不知悔改，明知行為違法仍堅持酒駕上路，導致自摔受傷，可見他除了漠視自身安危之外，也枉顧法律禁止規範與公眾道路通行的安全，對交通往來造成高度危險，最終依法判處有期徒刑8月，併科罰金1萬元，罰金部分得易服勞役10日，全案仍可上訴。

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