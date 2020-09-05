斗南站「跨站式站房」啟用！增設無障礙電梯　紀念套票今早開賣

▲台鐵斗南站跨站式站房今日啟用。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局為增進斗南站及鄰近地區旅客搭車方便性，進行跨站式站房新建工程，第一階段新站將於今（5）日正式啟用，站內新設有無障礙電梯4座及電扶梯6座等服務設施，並可由鐵路東、西兩側進出車站，另外，限量1000份套票將於今日同步開賣，每套售價200元。

台鐵局表示，2017年12月即開始進行斗南站「跨站式站房新建工程」，歷經2年9個月，第一階段新站房訂於9月5日啟用，站內新設有無障礙電梯4座及電扶梯6座等服務設施，並可由鐵路東、西兩側進出車站，為附近民眾帶來更便利的搭車環境。

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▲台鐵斗南站增設無障礙電梯。（圖／台鐵提供）

台鐵局指出，斗南跨站式站房啟用後除提供旅客更好的服務品質外，新設跨站式站房導入「綠建築」設計，與舊有站房及鐵道倉庫群具有高度和諧性，符合當代永續節能減碳的共通方向。

斗南鎮擁有布袋戲偶、木雕、竹藝及葫盧雕刻藝術等豐富的傳統藝術文化，藉由新站房外觀傳達「斗南木藝」的意象，整合傳統藝術及生活的核心，也將原有的生活美學館、他里霧繪本館以及糖鐵公共藝術串聯。

▲台鐵斗南站限量紀念套票今早開賣。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，跨站式站房融入後方高聳的雲林大尖山，新穎且充滿自然山水地貌的設計，將成為斗南新地標。新站房的啟用，定能對促進地方的交通便利與經濟發展，必能產生正面效益。

為慶祝斗南站跨站式站房啟用紀念，台鐵局將於啟用典禮當日上午9時30分起，在斗南舊站候車室發售1000套紀念套票，每套售價200元整，每人限購5套，現場並備有新站啟用紀念戳章。