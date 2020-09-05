嘉義民雄「鬼月送肉粽」！路線曝光…在地人超不解：亂跟風

▲嘉義民雄某商城明（6日）將舉行「送肉粽」儀式。（圖／翻攝臉書粉專「綠豆嘉義人」）

記者陳羿妏／綜合報導

流傳於彰化鹿港的「送肉粽」送煞傳統習俗，近年來有向外擴展的趨勢。近日臉書粉專「綠豆嘉義人」一則PO文稱，嘉義縣民雄鄉興南村某商城明（6日）將舉行「送肉粽」儀式，提醒住附近的朋友要注意。然而，貼文一出，讓當地人不解，直呼「亂跟風」。

「送肉粽」為台灣一種特殊的傳統喪葬習俗，台灣早期民間認為，上吊自殺的死者怨氣最重，只要有人上吊枉死，就會一而再地尋找替死鬼，以求自己能超度轉世，所以民眾會請人做法會，將繩索（代表吊死鬼的冤魂）送到海邊或河流的出海口燒掉，以達驅邪除煞之效。

公告內容提到，「民雄鄉興南村某商城，9月6日星期日（農曆7月19日）晚間9點至12點舉辦鍾馗送吊煞科儀（送肉粽）其用意在安撫民心，煩請各位居民在這段期間如非必要，請勿在外逗留以防沖犯，如有造成不便之處，請多多見諒！預計22時至24時間法事儀式後，送至牛稠溪，路線經頭橋某商城一左轉至文化路一華興橋（牛稠溪）」。

由於現在為農曆7月，再加上要進行送煞儀式，貼文曝光後，在地人相當不安，以為「送肉粽」的除煞儀式，是彰化當地人才有的習俗，沒想到嘉義居然也有，紛紛留言表示「嘉義是在跟風嗎？」「以前沒有為何現在有？」「嗯...第一次聽過嘉義有這種習俗」「亂跟風，嘉義根本沒聽過，就像嘉義應是八家將，現在也跟風北部陣頭官將首一樣，汙染風俗民情」、「擾民、討人厭，如果說彰化沿海地區那是你們的習俗我們不會排斥，但是這個跟嘉義到底有什麼關係，硬要學！真的有夠討人厭」、「農曆七月好兄弟放假，結果路上有法師操法器送煞，會不會變打群架」。

▼在地網友紛紛留言表示不解。（圖／翻攝臉書「綠豆嘉義人」）