扒衣硬上18歲女同事…計時器突響！　他「秒回神停手」下場曝

▲張姓男子工作期間為滿足自己性慾，竟在休息室內硬上18歲女同事。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／苗栗報導

張姓男子工作期間為滿足一時性慾，竟趁前往18歲女同事香香（化名）工作地調取材料的時候，於休息室內對她伸狼爪、逼迫性交，直到一旁計時器發出聲響才停手。苗栗地院審理時判張男有期徒刑1年6月，但考量他坦承犯行並已與香香達成和解，審結予以緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

張男2019年8月22日下午5時許，利用前往香香工作地調取材料的機會，先邀請她至休息室聊天，接著就在2人獨處的時候，違反香香意願，伸手解開她上衣撫摸，強行親吻後再直接硬上，整個過程直到一旁計時器突發出聲響，張男才回神並停手，香香也趕緊趁機逃離現場。

苗栗地院審理時，張男坦承所有犯行，並與香香達成和解且賠償完畢。香香認為張男已有悔意，於法庭中具狀撤告，表示願意原諒，還請求法官予以張改過自新的機會。

法官認為張男知錯能改，審酌他過去無前科紀錄，性侵手段尚非暴力兇殘，未造成香香有其他外傷，此次僅是為滿足個人一時性衝動所為，審結依強制性交罪處有期徒刑1年6月，得緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►與人夫「線上結婚」嗲傳夢中等你～ 網遊小三挨告喊冤：臉都沒看過...法官說話了

►酒吧外撿屍…摩鐵客滿公廁硬上！碩士男開庭扯：上過5女沒事 法官怒了

►少女網交小帥驚見50歲大叔傻眼！色男瞎扯：我是他爸…下秒硬上