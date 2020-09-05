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iPhone 12「九月登場」爆夢碎！晶片大廠洩玄機　真正發表時間曝

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者曾羿翔／綜合報導

蘋果晶片供應商博通（Broadcom）3日指出，今年晶片出貨量的增加時間點將比往年都還要來得晚。據了解，這可能暗示原本要在9月發表的iPhone 12新機將會延後。許多分析師也透露，iPhone 12的發表時間最可能會延到10月。蘋果官方則未回應此事。

根據路透社報導，博通去年（2019年）從蘋果獲得大約5分之1的營收，官方也透露晶片出貨量的增加比平常都來得晚。根據該公司的數據資料顯示，第三季度收入增長5.6％，來到58.2億美元，超出市場預期的57.6億美元。

事實上，博通在今年6月就曾警告，因為受到「我們北美最大手機客戶」延遲推出手機的緣故，該季營收可能會低於預期。當時市場分析博通所說的「大客戶」指的就是蘋果。

▲▼蘋果,Apple,蘋果公司。（圖／路透）

▲蘋果官方對此未回應。（圖／路透）

報導也指出，新冠肺炎大爆發所引發的國際旅遊限制，破壞了蘋果裝置生產的工作流程，許多分析師也預測，備受外界期待的iPhone新機預計發表時間最可能會延到10月。《Apple Insider》記者加拉格爾（William Gallagher）4日也指出，博通暗示iPhone 12將在10月發表的報導是正確的。據了解，蘋果官方對此事並沒有任何回應。

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