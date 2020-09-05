千萬麥拉倫違停！他零猶豫「73秒拖走」網推爆　業者：再貴都要拖

記者趙蔡州／綜合報導

台北市信義區五分埔商圈3日晚間有民眾檢舉，一輛千萬麥拉倫超跑在路邊紅線違停，結果警方與拖吊業者趕到後，馬上就替超跑裝上滑行器拖走，讓目擊民眾幾乎「真的太狂」、「誰說不敢拖超跑」。對此，拖吊業者表示，雖然拖走千萬超跑，必須承擔賠償風險，但超跑也確實違規，「碰上了，我們還是要吊！」

▲誰說不敢拖超跑，「千萬麥拉倫」違停照拖。（圖／翻攝「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」）

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原PO在臉書社團《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》上傳影片，可以看見現場人員熟練的指揮車內駕駛，直到「爪子」伸進麥拉倫底盤後，就立刻拿出俗稱「溜冰鞋」的滑行器放在麥拉倫後輪，旁邊則有一名員警全程緊盯，最後也順利將麥拉倫拖走，整個過程僅短短的73秒。

實際回到五分埔商圈現場，可以看見地板寫著拖吊資料，前方還有一張熱心民眾留下的字條，上面寫著手機號碼以及「我有錄影」4個大字。熱心民眾接受媒體訪問，表示會想要幫忙側拍拖吊過程，其實是想幫忙避免後續的賠償爭議，「因為我的車子，也曾被拖壞掉，這種車（麥拉倫）你也要拖，萬一弄壞了怎麼辦。」

▲實際回到現場，地板上寫著拖吊資料，還有一張民眾留下的字條。（圖／東森新聞）

對此，拖吊業者表示，他們拖吊作業全程依法行事，也絕對沒有傷到麥拉倫，加上這一輛麥拉倫是租賃車，違規駕駛當晚領車時也沒有異議，「他們就有錢人的任性，也不是說他要挑戰我們（敢不敢拖），只是確實有違規，我們碰到了還是要吊。」