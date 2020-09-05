精緻農業甜姐兒評鑑比賽　戴永坤林家如夫妻包辦冠亞軍

▲▼ 嘉義精緻農業甜姐兒評鑑比賽 翁章梁大力肯定瓜農的努力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣特有的甜瓜評鑑比賽日前盛大舉行，來自水上、太保、民雄、新港及六腳的30位瓜農參加評鑑，最後16位交瓜參加甜瓜評鑑活動。比賽過程藉由農業專家以果形、色澤、口感及水份等作為評鑑標準，農民藉參加評鑑過程彼此觀摩學習，達到技術與品質都提升。

▲嘉義精緻農業甜姐兒評鑑比賽 評審以果形 、甜度、口感水分等為評鑑標準。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁指出，參加評鑑的瓜農較其他產業年輕化，對於精緻農業的接受度也高，瓜農為了創造嘉義縣甜瓜品質的與其他縣市的差異性，除了以溫室設施栽培外，採取一株一果的栽植方式，讓這顆甜瓜在生長過程獨享精華，成熟後，果形飽滿、色澤亮麗、口感香甜、綿密、多汁，市場價格每顆至少都要百元起跳。

翁章梁指出，嘉義縣在瓜類表現優異，不論美濃瓜、哈密瓜或是溫室中的小番茄，農民辛苦引進優良品種，認真做好田間管理，透過比賽更能為農民建構平台，除了評比出名次外，更能促進瓜農間彼此交流。

▲嘉義精緻農業甜姐兒評鑑比賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，嘉義農業有很多優良的品種及栽培技術傲視全台，更需要有品牌行銷，建立市場上的辨別度，未來將針對縣內優秀農產品賦予「嘉義優鮮」的品牌，希望能為產品創造更多價值。

本次評鑑由嘉義縣政府輔導精緻農業協會主辦，邀請農委會農業試驗所王毓華組長、臺南區農業改良場研究員黃圓滿、歷屆冠軍得主沈茂取、台北農產公司承銷人劉忠偉等專家擔任評審，參賽者在報到時都需確認身分證明、清點繳果數量，並切結安全用藥、果品來源等，都需依照規定辦理。

▲嘉義縣農業處長許彰敏也是評審主委 ，形容參賽瓜吃起來口感相當綿密。（圖／記者翁伊森翻攝）

經過嚴謹的初審、複審後，由來自新港鄉的戴永坤奪得冠軍，新港鄉的林家如榮獲亞軍，兩人為夫妻檔，戴永坤更勝第一次種瓜，他表是自己種瓜技巧就是，一樹留一瓜加以無微不至的呵護太保市的謝俊宏榮獲季軍；評鑑活動的最後，評審委員對參賽的果品提供精闢的講評及技術分享。