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【黃寶慧】慧眼看天下／中印邊境再衝突 印軍首奪戰略高地！？ 美軍機若從台起飛 宣告台海開戰！？

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新聞節目中心／綜合報導

中印邊境局勢再度升級，兩軍在8月29日深夜與31日，在兩國邊境爭議地點「班公錯湖」南側發生衝突，有一名印度軍人陣亡。這是自6月15日雙方在加勒萬河谷爆發死亡衝突後，時隔兩個半月又發生「第二波緊張對峙」。根據外媒報導，這場衝突印度軍隊戰勝了解放軍，占領了班公錯湖南岸的一處戰略高地，印度媒體更宣稱印軍不費一槍一彈，佔領了幾座從1962年中印邊境戰爭中被中國佔領的山峰。這一回印度軍隊是如何佔上風的？ 而一個來自北京的軍事觀察平台，傳出美軍驅逐艦海爾賽號在台灣領海內航行的消息，還指稱一架美軍EP-3E偵察機，疑似「從台灣直接起飛」，雖然事後證明都是假新聞，大陸的環球時報還是發了一篇社評，警告如果台美聯手讓美國軍機在台灣起降，台海戰爭將就此打響！兩岸真的會因為這個原因引發戰爭嗎？《慧眼看天下》第112集，邀請到淡江大學國際事務與戰略研所副教授李大中和軍情與航空網站主編施孝瑋，與主持人黃寶慧一起深度分析美中關係最新發展與情勢。

▲▼印軍在中印邊界揮舞雪山獅子旗慶祝。（圖／翻攝自sorig ladakhspa twitter）

▲中印邊境的印度軍人揮舞雪生獅子旗慶祝。(圖／翻攝自sorig ladakhspa twitter)

中印邊境衝突再起 印軍突襲首度成功佔領班公錯高地
中印邊境衝突才降溫兩個半月，態勢卻再度升級。8月29號深夜，一批印軍「特別邊境部隊」突襲中國解放軍軍營，首度成功占領班公錯湖南岸的戰略高地。網上甚至流傳一段印軍揮舞象徵西藏流亡政府的「雪山獅子旗」，唱歌跳舞慶祝勝利的影片。大陸方面譴責印軍越線侵入，但印度卻反駁是收到解放軍「異常進入」的情報，才會先發制人。

▼中印邊界,拉達克。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度,中印邊界,拉達克,印軍。（圖／達志影像／美聯社）

美外交戰「對等待遇」反制大陸 習近平「五個絕不答應」反擊龐培歐
美國再度對中國大陸外交人員祭出限制，包括陸方外交官要參訪校園、拜訪美國官員，或是在使館外舉行50人以上的文化活動都需要經過美國政府許可。國務卿龐培歐在接受福斯新聞訪談時還說，年底以前要關閉美國各大專院校內所有的孔子學院。而陸方對美國最近刻意區分中共和人民也很感冒，領導人習近平首度針對龐培歐，提出「五個絕不答應」來進行反擊。

▼中國大陸國家主席習近平出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年座談會。（圖／翻攝自新華網）

▲習近平,中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年。（圖／翻攝自新華網）

捷克議長訪台獲蔡總統接見 友台遭陸嗆:將付沉重代價
捷克議長韋德齊8月30號率團抵達台灣，展開為期6天的參訪行程。他不只在立法院引用甘迺迪名言演講，大讚台灣民主價值，稱「自己是一個台灣人」，成為45年來首位在立法院演講的外國議長。9月3號，蔡英文總統也親自和韋德齊會面、並追贈勳章給已故的捷克前議長柯佳洛。台灣外交動作頻頻，卻惹毛中國大陸。中國外交部長王毅就撂下狠話，怒嗆韋德齊訪台是和14億中國人民作對，甚至恐嚇捷克參議長將為自己的公開挑釁付出沉重代價。

▼總統蔡英文於府內接見捷克參議長韋德齊訪團。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文於府內接見捷克參議長韋德齊訪團。（圖／總統府提供）


日本任期最長首相安倍閃電辭職 日媒揭詭異「奧運魔咒」
日本首相安倍晉三上個月28號閃電宣布請辭，任期只剩下一年，被稱進入「後安倍時代」，執政的自民黨預計14號舉行黨主席選舉。前外務大臣岸田文雄，以及前自民黨幹事長石破茂，還有目前聲勢最為看好的官房長官菅義偉，都宣布要角逐黨魁，呈現三雄鼎立的局面。安倍雖然是因為痼疾潰瘍性大腸炎惡化而選擇辭職，日本的《日刊體育》卻整理出「奧運主辦魔咒」，只要輪到日本辦奧運，就會出現首相輪替的詭異巧合。

▼日本首相安倍晉三因痼疾惡化，8月28日宣布請辭 。（圖／路透）

▲▼ 日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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