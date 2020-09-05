獨／月清槍21次防癌...嫩妻曝老公「夜夜答數一直要」　女醫說話了

▲張美玉醫師表示近期在哈佛研究曝光後，有人妻到診間來求診，表示老公不停要 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

日前理科太太在直播當中談到國外研究，男性的清槍術每個月達21次可以降低攝護腺癌發生的機率，國內知名泌尿科女醫師張美玉也證實國外的確有這樣的研究，不過就在訊息曝光之後，張美玉醫師透露近期有一位嫩妻前來求診，老公就是拿這個數字「一直要」，讓她十分困擾，張美玉醫師當場回答：「不要忘了他還有左右手」。

《ETtoday新聞雲》在8月27日報導理科太太在自己的直播當中談到哈佛醫學院健康出版文章上看到資訊，雖然攝護腺癌的成因未知，但男性每月射精超過21次，得到攝護腺癌的比例比每月4.7次的低了31％，而澳洲科學家也發現，每週射精4.6至7次的男性，在70歲前得到攝護腺癌的比例比每週2.3次的男性少了36％，「我不得不承認，我當時看到這個數據的時候，有倒抽一口氣」，畢竟單位一個是用月、一個是用週，「讓我們用一秒鐘讚嘆一下澳洲男人的體力。」

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▲張美玉醫師笑回表示「可以靠左右手」 。（圖／記者吳奕靖攝）

而《ETtoday新聞雲》也採訪了國內知名泌尿科女醫師張美玉醫師，因為當時他也在自己的臉書直播當中證實了的確有這份哈佛研究：《獨／理科太太曝男性理想「清槍」次數！泌尿名女醫：這2項指標才重要》，不過她也提醒這個數字是「因人而異」，應該更注意持久度與硬度。可惜張美玉說話還是有人沒有注意聽，張美玉透露就在這份美國研究曝光之後，有一名嫩妻前來門診，一開始就表示「被醫師害死了」，讓張美玉一時間也搞不清楚狀況，後來才知道整個原委。

原來這名嫩妻的老公，就是聽了張美玉醫師的直播後，把重點放在次數，所以讓老婆只好跑來跟張美玉抱怨 ：「一個月21次可以預防攝護腺癌 ，所以老公不斷跟她要 ，她說 ，我的話她老公奉為圭臬」 。雙方就在診間當中算起了次數，一個月21次，等於一週就要有5次，這個次數讓嫩妻大喊吃不消，張美玉醫師只好請老婆回去提醒老公：「我對不起台灣的婦女！但請老公不要忘了 ，他有左右手」 。

▲張美玉醫師提醒：硬度、時間長度遠比次數要來得重要！ 。（圖／記者吳奕靖攝）