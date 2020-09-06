陸男街頭直播搭訕　問50歲清潔阿姨「要男友嗎」...下場慘了

▲長沙一名男子街頭直播搭訕淪為直播黑名單。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸湖南省長沙市一名男子4日在街頭直播，主題是搭訕索吻。根據陸媒曝光畫面，男子向路過的女子說，「嗨，美女，你能讓我親一口嗎？」總計直播過程中，共有10多位女子遭到騷擾，甚至一名50多歲的清潔阿姨也被搭訕，遭問「需要男朋友嗎？」最終，網友不滿男子的行為而向直播平台舉報，男子遭到永久封鎖。

《澎湃》新聞報導，男子當天是在長沙一間酒吧門口以「搭訕」為主題直播，過程中，他搭訕一名在路邊打掃的清潔隊員，年紀約50多歲，詢問她「你需要男朋友嗎？」等問題。畫面經過直播平台放送，讓網友不滿，要求他去向清潔阿姨道歉，沒想到直播主回應，「你們認真就輸了」、「這是為了直播效果。」

後來，男子經不起網友撻伐，便回到原地找清潔阿姨道歉，卻始終找不到人。沒想到，這名男子竟然說，為了道歉，可以到街上去親10個女孩，於是就開始「直播索吻」。

▲男子搭訕清潔阿姨糟撻伐。（圖／翻攝澎湃新聞）

報導指出，在那之後，男子總共騷擾10位女孩，手法則如出一轍，向經過的女子說：「嗨，美女，你能讓我親一口嗎？我就親一口你。」、「美女，你倆長得好漂亮。」他甚至騷擾一名喝酒的女孩，在直播中說：「這個美女喝多了，哈哈。」，之後便一路尾隨其後。

男子的行為，有網友起哄，也有人出言撻伐，認為不尊重女性。事件在網路上被曝光後，有見義勇為的網友向平台舉報，直播平台官方則回覆，已將該用戶永久封禁，並上報互聯網主播黑名單。

▲男子至少騷擾十名女性。（圖／翻攝澎湃新聞）