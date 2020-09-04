極罕見！她暈倒撞傷送醫...心臟黏液瘤引發中風

▲▼黃振銘主任強調，心臟黏液瘤必須透過心臟超音波檢查才能發現，臨床症狀也不典型。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

65歲婦人日前因頭暈跌倒造成頭部撕裂傷緊急送醫，經急診醫師檢查確診中風住院治療，住院期間發現病人有心雜音，進一步檢查竟發現一個約5公分的大黏液瘤就長在左心房，為避免黏液瘤碎片塞住大腦造成更危險的二度中風，婦人接受醫療團隊建議進行心臟腫瘤切除手術，術後恢復良好。心臟外科主任黃振銘表示，心臟的黏液瘤很少見，臨床症狀也不典型，民眾如有頭暈、心悸、喘等症狀，建議還是尋求心臟科醫師的診療，不要輕忽，以免發生憾事。





黃振銘指出，心臟的腫瘤非常罕見，其中大多是黏液瘤，雖然黏液瘤多為良性且多是偶發，但如果未能及早處理，黏液瘤在心臟內逐漸長大，恐將導致阻塞血管，引發呼吸困難甚至休克的危險。黏液瘤發生原因不明，約百分之十和基因遺傳有關，發生率約每年百萬分之一至兩百萬分之一，治療的方法就是透過手術完全切除，術後必須每年進行心臟超音波追蹤，確認黏液瘤是否有再長出。

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▲▼婦人接受醫療團隊建議進行心臟腫瘤切除手術，術後恢復良好。



婦人表示，記得當時在家準備要外出赴約，人都還沒走出家門就突然覺得頭很暈倒了過去，醒來時發現自己已經在醫院的急診室，原本以為是單純中風住院治療，沒想到竟然是心臟長腫瘤，自己跟家人都嚇了一跳，還好是良性也順利切除，現在身體少了這個不定時炸彈，心情輕鬆了許多，非常感謝醫院的心臟科團隊，幫我找回了健康。





黃振銘進一步說，婦人的黏液瘤幾乎占滿了左心房，隨著心臟收縮穿過二尖瓣掉入左心室，可能是部份腫瘤的碎片掉出去，塞住大腦的血管才造成中風。婦人接受術前評估，經過醫療團隊各科醫師討論後，決定接受心臟腫瘤切除手術，而這個像果凍一樣的腫瘤，經2個小時的手術順利切除，婦人於術後一週順利出院，目前恢復良好。



黃振銘強調，心臟黏液瘤必須透過心臟超音波檢查才能發現，臨床症狀也不典型，可能會有胸口悶、頭暈、活動喘、心悸等像心臟衰竭的症狀，少部份病人會因此而中風，所以很難被診斷，目前手術切除是主要的治療方式，且症狀在術後多能解除。建議民眾如果有頭暈、心悸、喘等症狀，應盡快到醫院讓心臟科醫師評估與檢查，及早發現及早治療，降低生命的危險。

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