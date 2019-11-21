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用視覺和味覺回味《冰與火之歌》神劇魅力　2款約翰走路限量聯名搶收藏

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▲▼用視覺和味覺回味《冰與火之歌》神劇魅力　2款約翰走路限量聯名搶收藏。（圖／業者提供）

▲威士忌品牌JOHNNIE WALKER攜手《冰與火之歌：權力遊戲》聯名推出兩支全球限量酒款。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

曾在全球締造收視率破1740萬人觀看的《冰與火之歌：權力遊戲》，成為HBO 有史以來收視率最高的節目，並在今年的艾美獎拿下最佳戲劇類影集，人氣與話題性皆居高不墜。即使戲劇至今已下檔一年，仍持續吸引眾多品牌推出聯名商品。隨著前傳開拍消息的釋出，近期知名威士忌品牌JOHNNIE WALKER也再攜手《冰與火之歌：權力遊戲》聯名推出「A SONG OF ICE冰之歌」以及「A SONG OF FIRE火之歌」兩支全球限量酒款，陪伴劇迷持續回味神劇魅力。

▲▼冰與火之歌：權力遊戲。（圖／取自HBO）

▲《冰與火之歌：權力遊戲》創下HBO史上最高收視率紀錄。（圖／取自HBO）

延續史詩級神劇細膩度　JOHNNIE WALKER包裝打破框架重現兩大家族神獸

被譽為HBO最經典史詩集影集的《冰與火之歌：權力遊戲》不僅劇情精彩、人物角色深受劇迷喜愛，連畫面的處理也相當細膩到位，這部長達8季的神劇，不僅收視率季季創新高最後坐穩HBO最高收視率影集寶座，長期累積下來的忠實粉絲數量也相當可觀，其高話題性甚至一度在最終季首集開播時，在社群網站瞬間湧入500萬篇討論文、刷爆推特的驚人話題熱度！

為了讓粉絲有機會重溫劇中令人著迷的細膩質感與精彩的對立鬥爭，JOHNNIE WALKER以《冰與火之歌：權力遊戲》中兩大家族：史塔克的冰原狼與坦格利安的火龍為靈感，透過調和式威士忌的匠心工藝，創作出「A SONG OF ICE冰之歌」以及「A SONG OF FIRE火之歌」出神入化詮釋兩大家族對立的風味與口感；更在包裝上突破框架、獨具巧思，輕觸特殊材質設計的瓶身，便可微微地感受兩大家族代表神獸的毛麟，尤其將兩款酒瓶併排擺放猶如兩軍交戰、冰火不容，不管是純收藏擺放在家中、或做為辦公室擺設都相當體面好看！

▲▼用視覺和味覺回味《冰與火之歌》神劇魅力　2款約翰走路限量聯名搶收藏。（圖／業者提供）

▲「A SONG OF ICE冰之歌」。

清新凜冽冰原狼V.S.暖口煙燻霸氣火龍　品酩截然不同威士忌風味

這次JOHNNIE WALKER推出兩款全球限量酒款，其中「A SONG OF ICE冰之歌」靈感源自劇中史塔克家族家徽的「冰原狼」，因此選用蘇格蘭最北邊Clynelish酒廠的威士忌，呼應劇中極寒長年冰雪的北境，甫入口時能感到俐落爽脆並夾帶著清新綠草的氣息，猶如親臨劇中高原森林的環境，尾韻則融合些許香草、太妃糖、熱帶水果與淡淡的煙燻香氣，繚繞於口，品牌建議，冰之歌以凍飲方式品酩最佳，整體口感濃稠滑順，入口豐厚圓潤、濃郁綿密，層層風味交疊出的滑順口感，更能帶來宛若置身冰天雪地的北國體驗。

▲▼用視覺和味覺回味《冰與火之歌》神劇魅力　2款約翰走路限量聯名搶收藏。（圖／業者提供）

▲「A SONG OF FIRE火之歌」。

另一款則是以坦格利安家族家徽「火龍」為啟迪的「A SONG OF FIRE火之歌」，在風味上調和了蘇格蘭艾雷島Caol Ila酒廠聞名的淡泥煤味醇液，調酒師團隊以巧思帶出火龍噴火的煙硝元素與溫口特徵，其酒體呈現木質調的圓潤溫順，入口時暖口辛香，尾韻以水果甜味交織淡淡的煙燻味。建議以純飲方式品酩火之歌，突顯火龍擁有香辛與感性並存的獨特風味。

兩款全球限量酒款延續了《冰與火之歌：權力遊戲》經典，不僅具高話題性值得粉絲們珍藏，對威士忌愛好者而言也具備風格不凡、值得細細品酩的絕佳威士忌風味。11月起於全省指定菸酒專賣店、量販店與超市販售。

更多詳情請參考官網：https://www.johnniewalker.com/zh-tw/經典酒藏/限定版威士忌/song-of-ice-and-fire

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