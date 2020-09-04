夢幻「1元硬幣」要拍賣了！1794年鑄造...價飆5.87億元

▲「飄髮自由女神1美元硬幣」，於2013年賣出創下世界紀錄的1000萬美元（約新台幣2.93億元）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

史上最貴1元硬幣！一枚在1794年鑄造的「飄髮自由女神1美元硬幣」，現由美國收藏家莫蘭（Bruce Morelan）所收藏，這枚硬幣曾於2013年創下世界紀錄的1000萬美元（約新台幣2.93億元）的拍賣價，不過近日莫蘭決定將它賣掉。

根據CNN報導，這枚產於1794年的「1美元」，被稱為「飄逸長髮」（Flowing Hair coin），一面印有自由女神像，另一面印有老鷹。收藏家莫蘭表示，這是一枚夢想中的硬幣，他一直為自己擁有的無價之寶而感到驕傲，非常遺憾現在要拍賣出去。他補充說，「現在是應對其它挑戰的時候了，希望新主人能盡所能的珍惜它」。由於這枚硬幣富有歷史意義，因此目前總價值已飆高至2000萬美元（約新台幣5.87億元）。

▲1794年發行的1美元「飄逸長髮」，作為紀念品分發給貴賓。（圖／達志影像／美聯社）



美國錢幣協會貨幣博物館館長穆德（Douglas Mudd）表示，經過仔細檢查後，確認莫蘭所擁有的是真品，不過由於受到疫情的影響，莫蘭於8月初為潛在客戶舉辦了一次硬幣展覽會，但出席率非常低，更別說拍賣會會有多少人願意參與了。

回到200多年前，當美國脫離英國後，渴望鞏固獨立的新興國家，於是國會於1792年通過了《造幣法案》，隨後也在費城建立首個國家鑄幣局。根據美國國家歷史博物院的資料顯示，組裝設備和硬幣模具準備好後，鑄幣局於1794年10月開始生產硬幣，一天之內就製造出1,758飄逸長髮，不過卻不是為市民準備的，而是透過當時的鑄幣局局長戴維·裡滕豪斯（David Rittenhouse），作為紀念品分發給了貴賓。