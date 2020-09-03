政治立場大吵...他FB猛轟「可憐的豬頭腦」：去舔肛門！下場慘曝

▲阿傑被判拘役20日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿傑」（化名）與另名男子「阿明」（化名）在臉書上因政治立場不同而起糾紛，阿傑竟然就在該社團內留言辱罵對方，「可憐的豬頭腦」等語，讓阿明氣得提告。對此，台中地院審理後，依法判阿傑拘役20天，得易科罰金。

判決指出，阿傑與阿明素昧平生，但他卻因為與對方的政治立場不同，就基於妨害名譽之犯意，在臉書社團內留言，「那我只能回你，請去舔你媽的肛門啦，可憐的豬頭腦，看你名字可能是雜種XX人派來的」，等污辱阿明之言詞，而阿明看到後不甘受辱，氣得報警處理。對此，阿傑於偵查中對於犯行坦承不諱，且與阿明的證詞相符、事證明確，犯行足以認定。

法官認為，阿傑因與對方政治立場不同，而在臉書網站上言詞交鋒，但他卻沒有針對議題進行理性溝通、辯論，反而出於情緒性之污辱文字，污辱對方，有損對方的人格、社會評價，顯然缺乏尊重他人之法治觀念，所為實屬不該，審酌其經濟其況、家庭背景後，依犯公然污辱罪，判處他拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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