雲林男走進「屋內第二間房」...外國妹洗香香等！壞到一半被打斷

▲阿宏被依法判4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／雲林報導

雲林一名男子「阿宏」（化名）向另名男子承租某間房屋後，就將該屋提供給外籍女子「阿桃」（化名），與不特定男客從事性交易，但阿宏才剛開始不正當行業沒多久，就立即遭到警方查獲。對此，雲林地院審理後，依法判他4月徒刑，得易科罰金，

判決指出，阿宏和別人租了雲林某間房屋後，卻在明知道泰國籍女子阿桃，是想租用該處作為性交易點的情況下，仍是基於意圖使成年女子與他人為性交行為而容留以營利之犯意，以每月新台幣6千元的代價，將屋內第二間房供給阿桃，讓她與人進行性交易。

對此，一名男客得知此訊息後，隨即前往該處與阿桃性交易，但雙方進行到一半時，隨即遭警方查獲。對此，法官認為，阿宏貪圖小利，不思以正當途徑賺取金錢，藉提供場所容留成年女子與不特定男客為性交行為而牟利，有害社會善良風俗，所為不足取，考量其犯行期間不長，犯後坦承犯行，態度良好，審酌其智識程度、家庭經濟狀況後，依圖利容留性交罪，累犯，判處他有期徒刑4月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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