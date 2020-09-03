Google地圖也可一鍵訂餐　「Google預訂」在台推出

▲Google預訂功能在台開放。（圖／翻攝自Google網站）

記者邱倢芯／台北報導

Google台灣今（3）日舉辦「2020 Google智慧台灣計劃」，今年因為疫情，因此主題聚焦在「振興」與「轉型」上。Google台灣指出，為了協助觀光產業回春，因此在台灣推出了美食、景點都可在Google地圖上一鍵預訂的「Google預訂」服務。

Google指出，這項功能讓使用者可以直接在Google地圖上預定餐廳、購買景點門票等，帶動在地美食與旅遊商機。目前該服務與KKday、EZtable、Inline等平台串連，未來也將持續新增合作夥伴。

《ETtoday新聞雲》記者也實際測試，這項功能目前在Google地圖上已可使用；但要注意的是，並不是所有的餐廳、景點都可進行預定。

舉例來說，記者實際搜尋了距離自己周遭的餐廳，十家當中僅有三家餐廳可提供Google地圖訂位的服務。使用者在搜尋餐廳後，可在搜尋結果的下方查看，若是有出現「訂位」的選項，才能以Google地圖進行訂位。

▼Google地圖上已有部分餐廳業者加入「Google預訂」功能（如下圖紅框處），以提供線上訂位服務。（圖／翻攝自Google地圖）

而除了預訂服務外，Google也針對觀光產業，提供了「探索城市」與「觀光業者的數位轉型訓練」兩項措施。在探索城市方面，即是先前Google在Google地圖上，加入YouBike資訊，納入路線規劃與停靠站訊息。

而針對觀光業者的數位轉型訓練，Google台灣表示，在交通部的支持下，Google台灣舉辦多場線上及線下的培訓課程及輔導，協助在觀光業服務的員工學習Google雲端與數位行銷工具，迎接逐漸復甦的旅遊商機。