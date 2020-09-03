　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九讚王曉波「傳統知識份子典範」：能論斷他的只有歷史

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲馬英九3日在臉書悼念已故台大教授王曉波。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九3日在臉書悼念已故台大教授王曉波。（圖／翻攝自Facebook／馬英九，下同）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九3日上午出席已故台大教授王曉波的追思會後，將49年的交情化作一篇2334字的臉書文進行追悼。馬英九強調，與王曉波關係亦師亦友，在保釣運動、台灣史上受到對方的啟蒙與影響，雖然王曉波走了，但他的思想將化為永恆，能夠論斷他的，只有歷史，「曉波兄，一路好走，我們永遠懷念你」。

對於王曉波的思想與主張，馬英九讚揚他信念堅定、心胸開闊，面對質疑與挑戰，能滔滔雄辯、提出史料佐證，是傳統中國知識份子的典範，且王曉波雖主張統一，卻不以「統派」自居，關懷的是整個中華民族的命運，並將反對台獨視為是知識份子的責任。

▲▼馬英九3日在臉書悼念已故台大教授王曉波。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九臉書全文如下：

訂交四九載，莫逆於我心－悼吾友曉波

今天我與各界好友一起追思王曉波教授。曉波兄人格高尚，學問淵博，思想進步，是一位堅定的民族主義者，他的離去讓我們感到萬分不捨。我跟曉波兄相交49年，彼此相知相惜，他年紀比我大、學問比我好，對我來說亦師亦友。

1972年，我在大學四年級時認識了曉波兄，他比我大七歲，已完成研究所學業，在台大哲學系擔任講師。曉波兄與王杏慶兄在興隆路租了間小公寓，離我家很近，包括陳陽德、李慶平、邱立本等人，大家常在那聚會。公寓的客廳裡沒有家具，常常是報紙一鋪，擺上花生米、豆乾、高梁酒，眾人大口喝酒、縱論時事，暢意自得、好不快活，有時聊得盡興到深夜才走路回家。

我認識曉波兄之前，即對他的思想與理念十分佩服。1970年9月，美國決定將屬於台灣的釣魚台列嶼連同琉球一併「歸還」日本，引發釣魚台主權爭議，在各界尚未發起保釣運動時，還在念研究所的曉波兄即與同學著手整理相關資料，撰寫保釣文章，文中引述民國八年《五四宣言》的口號─「中國的土地，可以征服，而不可以斷送；中國的人民，可以殺戮，而不可以低頭」，義正詞嚴、鏗鏘有力。經一番波折，該篇文章定名為「保衛釣魚台」，當年11月發表於胡秋原先生所主辦的《中華雜誌》上，那是當時第一篇號召保釣的文章，引發極大的迴響，可說是我一生保釣的「啟蒙」，我也由此開始認識曉波兄這個人。

1971年4月，台大「代聯會」發表保釣六點聲明，曉波兄在《大學論壇》所舉辦的保釣座談會中，建議成立「台大保衛釣魚台委員會」，從此學生保釣運動一發不可收拾。6月17日，美日簽約「歸還」琉球，保釣委員會決議當天發起遊行示威，上千名學生從台大出發，先到北門附近的美國大使館遞交抗議書，再一路遊行到日本大使館。在戒嚴時期，那是件驚動社會的大事，對外交部與日本的交涉，有不小影響。原先日方要在島上建氣象台的計畫，便因此作罷；美國也調整立場，聲稱送交日本的只是釣魚台的行政管轄權，而非主權。從發表「保衛釣魚台」文章，到建議成立「台大保衛釣魚台委員會」，曉波兄成了國內保釣運動的「點火人」。

1972年9月，日本政府決定與中共建交，特派自民黨副總裁椎名悅三郎為特使來台說明。抗戰勝利後國府對日本「以德報怨」，放棄賠償，結果日本背棄中華民國，民眾極為憤慨，認為日本忘恩負義，又選擇918記念日前一天來台，更是火上加油。9月17日，我與曉波兄一起先製作中英文海報標語後到松山機場抗議，對著從停機坪開出來的禮車丟雞蛋。那是我一生第一次丟雞蛋。《英文中國日報》（China News）曾刊出我們去抗議所用英文海報「Flirtations do no good」的照片。在譴責日本與美國的激情中，我與曉波兄成為有深厚革命情感的「戰友」。

除了保釣之外，曉波兄對我另一個重要影響，就是對台灣史的關心。1972年12月，曉波兄參加《大學論壇》舉辦的「民族主義座談會」，他堅持民族主義、批判了帝國主義和殖民主義，引來反對者的圍剿。曉波不相信受日本殖民統治50年的台灣人，會反對民族主義而擁護殖民主義，他只相信「哪裡有壓迫，哪裡就有反抗」，認為台灣人民絕不是天生的帝國主義殖民統治順民，因此開始深入研究台灣史。對抗日先賢蔣渭水的研究，尤為其中最大成就。曉波兄在有限的資源下，全力蒐集各種蔣渭水的文獻資料，並且遍訪台灣抗日耆老，他還原了台灣抗日一代的台灣史，更克服萬難出版《蔣渭水全集》，讓蔣渭水的思想，在這一塊他為之犧牲奮鬥的土地上復活，再見天日。因為曉波兄，我更瞭解日據時期的台灣近代史，更認識了被譽為「台灣孫中山」的蔣渭水。曉波兄，你真是我的良師益友！

認識這麼多年，曉波兄請我幫忙兩件事，都是為了人道、幫別人的忙，讓我印象深刻，感念在心，也更見證曉他的高風亮節。

1987年，我擔任總統府第一局副局長，曉波兄告訴我，二二八與白色恐怖的雙重受難者陳明忠先生在綠島監獄中病情不輕，請我幫忙申請保外就醫。那是明忠先生第二次入獄，判刑15年，已服刑11年之久。當時我就向國防部宋長志部長建議准許他保外就醫，國防部慎重考慮後，決定讓明忠先生假釋。因為曉波兄的關係，我結識了明忠先生，也成為忘年之交。我敬重明忠先生的理念與為人，也謝謝曉波兄的人道關懷之心，讓我能結交一位時代的勇者、無悔的鬥士。

還有一件事，跟曉波兄同為「台大哲學系事件」受害者的陳鼓應教授，因為參與黨外活動，又受聘北京大學教授，而被列為黑名單無法返台，陳教授的夫人湯鳳娥女士也受牽連不得入境。湯女士急於回國照顧母親被拒，她找曉波兄幫忙，曉波又找上我；很高興我能幫上忙，最後讓湯女士獲准返台探親。

曉波兄是傳統中國知識份子的典範，他的信念堅定，心胸寬闊，面對質疑與挑戰，他能夠滔滔雄辯，提出有力史料佐證。他曾遭遇「台大哲學系事件」的人生巨大磨難，一度灰心喪志，卻能從近代中國的民族苦難歷史中自我惕勵，堅強奮鬥意志，重新站起。在政治高壓的時期，做到「官逼民不反」，繼續「我行我素」。他視保釣運動為中華民族主義的前衛戰，因保釣言論捲入哲學系事件而從此改變人生，問他後不後悔？他說「無怨無尤」，誓言「終生願為真理的僕人」。

曉波兄一向主張中國統一，但並不以「統派」自居，他關懷的是整個中華民族的命運；他將反對台獨視為是知識份子的責任。他說，自己受台灣人民供養研究台灣問題，有責任把研究的結果告訴民眾，再讓全體人民做出抉擇。曉波兄熱愛中國，也熱愛台灣，對他來說並不矛盾，我們也不該覺得矛盾。曉波兄說，「我雖非生於台灣，但卻長於台灣，對我而言，全世界沒有地方比台灣是我更熟悉和親切的土地」。如今，他在這塊親切的土地上故去，我們是如此不捨。

雖然曉波兄走了，他的思想將化為永恆，能夠論斷他的，只有歷史。他在《統獨論戰三十年》自序中的一段話，或許是最適合的註腳－「知我者台灣，罪我者台灣，留下記錄，願留待未來歷史的批判」。

曉波兄，一路好走，我們永遠懷念你！

▲▼馬英九3日在臉書悼念已故台大教授王曉波。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／北市自強隧道冒濃煙！　隧道封閉中大回堵
快訊／抓到了！這家廠商口罩混充「大陸製」　食藥署16:30說
快訊／4歲女童「遭殺害埋屍」！　藏屍住家附近
快訊／參觀士林科教館　20多歲男墜樓亡
實名制口罩混充「大陸製」　新北約200多藥局使用
快訊／館長出院了！　中彈第7天低調返家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

找到了！國家隊口罩驚見印字「产品合格」　消保官赴新北八里調查

當柯文哲面告文宣部狀？高虹安喊冤：搞得我很兇

黑鷹失事洪鴻鈞中將入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了

范雲控陳雪生「肚子頂三次」至今不道歉　律師還拒絕出席法院調解

王毅嗆挑戰一中將付代價　韋德齊：不喜歡這種表達方式

10問蔡政府開放美豬　李豔秋：話術再厲害也就是謊話

馬英九讚王曉波「傳統知識份子典範」：能論斷他的只有歷史

丁怡銘：坐月子吃到冷凍豬肝　應擔心家庭失和

避免台灣豬肉漲價　農委會：若國內供應不足就會限制出口

高規格接待捷克團　吳釗燮：台灣是實質國家「努力捍衛現狀」

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

「若二胎是女生」陳小春：我不會偏心！　自曝跟Jasper感情好...應采兒笑了

找到了！國家隊口罩驚見印字「产品合格」　消保官赴新北八里調查

當柯文哲面告文宣部狀？高虹安喊冤：搞得我很兇

黑鷹失事洪鴻鈞中將入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了

范雲控陳雪生「肚子頂三次」至今不道歉　律師還拒絕出席法院調解

王毅嗆挑戰一中將付代價　韋德齊：不喜歡這種表達方式

10問蔡政府開放美豬　李豔秋：話術再厲害也就是謊話

馬英九讚王曉波「傳統知識份子典範」：能論斷他的只有歷史

丁怡銘：坐月子吃到冷凍豬肝　應擔心家庭失和

避免台灣豬肉漲價　農委會：若國內供應不足就會限制出口

高規格接待捷克團　吳釗燮：台灣是實質國家「努力捍衛現狀」

行動病毒勇闖中朝邊界！染疫女隔離6天逃院「直衝北韓」恐遭槍決

國家隊口罩驚見「大陸安徽製」　消保官一查全來自新北這家工廠

找到了！國家隊口罩驚見印字「产品合格」　消保官赴新北八里調查

中印兩軍在邊境部署坦克 已進入彼此射程內

當柯文哲面告文宣部狀？高虹安喊冤：搞得我很兇

快訊／北市自強隧道「電器故障」冒濃煙！隧道雙向封閉　交通回堵

熱火「罰球」奪勝惹議　林書豪：他們整季都沒受應有尊重

國內生技廠新冠新藥「重症患5天康復」　張上淳：需待整體試驗報告

二伯久違穿比基尼！　上下都露…產後5個月「真實身材」現形

陳時中「全豬開放」引熱議！陳吉仲：美豬賣台佔全國消費1%水準

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

瑞豐夜市驚見懺悔文：我後悔罷韓

黃士修電翻呱吉：歡迎核廢放我家

北市國小師被控誘騙小4女童交往

被挖出「留美每週吃豬腳」　馬英九：當時沒瘦肉精

綠中執委捲爐碴案輕罰　陳椒華：一黨獨大是災難

楊文嘉邀黃光芹上節目卻不給麥克風？

李眉蓁碩論抄襲風暴　監委申請調查

新北藥局販售口罩驚見「产品合格」　消保官親調查

新版護照的秘密　網讚妙用設計

快訊／新版護照亮相　放大「TAIWAN」字樣

快訊／蔡英文接見捷克議長韋德齊3大巧思曝光！

北市選定9月為動物保護月　38場毛小孩活動邀民眾參與

少將朱建群涉貪3千萬被起訴　國防部：已調離現職並記大過乙次

蔡英文談美豬指「南韓超越台灣」　馬英九：她髮夾彎紀錄非常多

更多熱門

相關新聞

嚴德發：國軍沒有撐多久的問題

嚴德發：國軍沒有撐多久的問題

前總統馬英九日前提出首戰即終戰引起議論，又以研討會討論台灣能撐多久；國防部長嚴德發今天表示，國軍從來沒有撐多久問題，因為心中只有一信念，就是任何時刻絕不讓敵人得逞。

民進黨杯葛開放美豬　爭取到8年

民進黨杯葛開放美豬　爭取到8年

馬英九辦公室：未獲社會大眾同意　無限期延後開放美豬

馬英九辦公室：未獲社會大眾同意　無限期延後開放美豬

馬英九批開放美豬：蔡英文應道歉並延後

馬英九批開放美豬：蔡英文應道歉並延後

空軍公開戰力駁「撐不了2天」之說

空軍公開戰力駁「撐不了2天」之說

關鍵字：

王曉波馬英九

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

15歲小小彬升高中了！

館長為網紅發聲挨吳宗憲告　獲判緩刑

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

22歲網美遭砍16刀放血慘死！渣男家屬撂人叫囂

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面