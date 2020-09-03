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不是眼睛業障重！基隆水牛哥倆好夜遊逛街　警變「馴獸師」出招

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記者郭世賢／基隆報導

農曆七月什麼怪事都會發生！基隆市警察局第三分局七堵派出所員警在9月3日深夜，在明德一路巡邏時，竟然看見兩隻水牛橫越馬路，擔心行人發生危險，員警立馬開啟警示燈提醒用路人，並設法留繫，再通知飼主領回。

▲ 水牛深夜逛大街趴趴走 基隆警化身「馴獸師」疏導車流安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 水牛深夜逛大街趴趴走，基隆警化身「馴獸師」疏導車流安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

「疑～是我看錯了嗎？怎麼會有水牛走在馬路上！」七堵派出所員警李宗城、張毓驊、蕭任凱在3日深夜0時44分許，巡經明德一路，竟然看見兩隻水牛在馬路閒晃，還橫越馬路，隨即上前查看，並疏導交通。

員警緩慢靠近避免水牛遭受驚嚇，並在周邊疏導，見水牛配掛牽繩，研判應該有人飼養，為避免牛隻驚嚇導致民眾受傷，於是化身「馴獸師」安撫水牛再引導至七賢吊橋，將牽繩繫於柵欄，再於周邊架設封鎖線避免牛隻掙脫以及民眾接近。

▲ 水牛深夜逛大街趴趴走 基隆警化身「馴獸師」疏導車流安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆警化身「馴獸師」。

員警經查飼主80多歲邱姓老翁於3日上午7時許便至派出所報案，表示基隆河橋下飼養之牛隻走失，確認後將2隻水牛歸還飼主，並聯繫水利局、動保處依法裁處。

基隆市警三分局長林鼎鈞呼籲，飼養牛、羊等大型動物，飼主應設置適當之畜牧設施，避免動物擅闖道路影響用路人安全，亦不得於河川區域內飼養牲畜，以免受罰。

► 美麗最大的祕密

▲ 水牛深夜逛大街趴趴走 基隆警化身「馴獸師」疏導車流安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 水牛深夜逛大街趴趴走 基隆警化身「馴獸師」疏導車流安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

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