轎車違規迴轉重機閃不掉「插進去」　後方「精割包皮」招牌成亮點

▲桃園市芮姓男子1日中午開車行經龜山區萬壽路二段時，突然自黃色槽化線違規迴轉，後方重機騎士閃避不及撞上，網友拍下肇事片段，對向診所「精割包」卻意外成為焦點。（圖／翻攝自《龜山生活通》臉書專頁）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛轎車1日中午在龜山區萬壽路二段處違規迴轉，後方直行大型重機來不急閃避迎面插入轎車左前輪車殼內，有網友將現場照片上傳《龜山生活通》臉書專頁，但網友卻聚焦後方某診所的「精割包皮」招牌，引發網友哈哈大笑。警方指出，意外發生後為轎車與重機騎士進行酒測，雙方酒測值為零，意外發生原因初判應該是轎車在槽化線違規迴轉，肇事原因仍待釐清中。

據龜山警分局交通分隊指出，31歲的芮姓男子1日中午開車行經龜山區萬壽路二段，突然在黃色槽化線迴轉準備往桃園市區方向行駛，後方直行由59歲柯姓男子騎乘的大型重機車閃避不及，直接插入轎車的左前輪車殼內，意外發生後，巨大撞擊聲引起路人與住家圍觀，還好柯姓騎士立即起身，僅腳部受傷，但臉部也有撕裂傷流血事宜。

▲桃園市芮姓男子1日中午開車行經龜山區萬壽路二段時，突然自黃色槽化線違規迴轉，後方重機騎士閃避不及撞上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方為2人進行酒測，酒測值均為零，轎車芮姓駕駛槽化線違規迴轉應是肇事主因，已依道路交通管理處罰條例進行開罰，將調閱監視畫面釐清肇事責任以利雙方後續賠償事宜。

▲桃園市芮姓男子1日中午開車行經龜山區萬壽路二段違規迴轉，後方重機騎士閃避不及撞上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不過，有熱心網友將現場照片上傳《龜山生活通》臉書專頁，引發上百網友熱議，因為後方某診所「精割包皮」招牌太搶眼，留言：「精割包皮，讓我看的意猶未盡... 割完包皮急著回家？」但也有網友認為，「違規迴轉賠到爽、三寶大回轉害了重機、一個三寶貪方便，要叫他賠好賠滿了。」

警方則呼籲，道路中劃設槽化線禁止跨越或迴轉，請駕駛人遵守交通規則，此外，9月1日起執行「路口安全」大執法，針對「車輛未禮讓行人」、「闖紅燈」、「行人未依規定走行人穿越道」等加強取締，請市民務必遵守交通規則。

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