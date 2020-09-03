Messenger秀逗「只能打出注音」　果粉：以為手機壞！IG也傳災情

▲ 打字出現BUG。（示意圖／記者洪聖壹攝）



網搜小組／劉維榛報導

「蘋果Messenger注音輸入出問題！」一名果粉抱怨，使用臉書聊天App時，只會顯示注音符號，無法給用戶選字，讓她崩潰不已。文章曝光後，釣出眾多苦主+1回報，「我也是耶，今天都這樣，我還以為我觸控螢幕壞了」，另外IG也出現類似災情，「我今天是IG限時動態打不出字，都直接跳注音，重開機也一樣」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》崩潰表示，自己用的是哀鳳手機，最近打開臉書Messenger與朋友聊天時，發現注音輸入法瘋狂秀逗，原PO想要詢問對方「上什麼課」，輸入欄卻死當無法選字，只能顯示「ㄕㄤˋㄕㄜㄇ」。

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▲原PO只能打出注音！（圖／翻攝爆怨公社）



原PO強調，已嘗試重開機、重新下載APP，無奈都沒有用，因此向怨友們求解。文章貼出後，底下也釣出一票苦主，「我以為是我手機壞掉...原來大家都一樣」、「從去年開始就很常出現這狀況了 真的很煩人」、「+1，常常不小心就發注音出去，有夠煩」、「我還想說是不是我手機有問題！原來我不是一個人」、「我的也是這樣，早知道就不更新了」。

就連IG也出傳出類似災情，網友分享，「我今天是IG限時動態打不出字，都直接跳注音，重開機也一樣，後來想說用簡體拼音結果也打不出來，直接跳英文，氣死」、「我也這樣，可是只有IG這樣而已」。對此，不少達人推測，「昨天就發現怪怪的了，可能是臉書更新版本的bug」、「更新iOS14之後，有些人會有這bug 應該短期內就會出14.1了，我是跟人聊天時，對方回話後就變成只輸入到注音，對方沒回就正常」。

▲果粉一片哀號！（圖／翻攝爆怨公社）



《ETtoday新聞雲》記者實也測臉書messenger，確實也使用iPhone手機打字時，也出現同樣慘況，想輸入「差不多」3個字，只出現「ㄔㄚㄅㄨㄉㄨㄛ」就無法按鍵盤，所幸重新再輸入一次注音，才終於出現「差」，接著利用選字功能，才終於完整打出想的文字。

▼打字狀況時好時壞！（圖／記者劉維榛攝）

