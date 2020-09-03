三星再推最便宜5G新機「Galaxy A42」！　第二波中階新品吸睛

▲三星新品發表會 LifeUnstoppable 主打中階新產品。（圖／三星提供）



記者謝仁傑／綜合報導

三星在 LifeUnstoppable 線上發布會發布了許多新產品，包括新機 Galaxy A42 5G，三星宣稱這是迄今為止最便宜的5G手機，另外還有可以同時為多個設備充電的新型無線充電器，以及一款新的 Android 平板電腦 Galaxy Tab A7。

Galaxy A42 5G 是三星A系列中階手機的最新款，具備A系列手機的所有功能，背面配備四鏡頭組，搭載6.6吋的OLED顯示器，並多了黑色的配色。

三星的無線充電器 Wireless Charger Trio 可以同時向3個設備供電，是 Wireless Charger Duo 的後繼新品，雖然不曉得 Wireless Charger Trio 可以支援多快的充電速度，這一直是支援多設備充電器的主要缺點。據韓媒《SamMobile》報導，此產品上市售價為99歐元（約新台幣3,470元）。

Galaxy Tab A7 是一款搭載10.4吋顯示器的平板電腦，具有四個杜比全景聲（Dolby Atmos）音響，三星在發布會中沒有提及新平板的價格，但估計它將會比上個月在 Unpacked 發布會中推出的新平板 Tab S7 還要便宜。