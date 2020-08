「怪物級」手機來了！　三星發布最強中階機 Galaxy M51 預告片

▲三星中階新機 Galaxy A51。(圖/三星提供)



記者謝仁傑/綜合報導

三星印度公司分享了即將上市的中階手機「Galaxy M51」的預告片,影片中將手機形容為怪物,推測是暗指傳聞中具備約7,000 mAh的超大電池容量。

由於M系列是三星的入門系列手機,外媒認為它有可能只支援15W的充電速度,意味著充電時間可能較長,不過實際上許多消費者偏愛較大的電池容量,手機在滿電力的情況下可以撐比較久,而不是較快的充電速度。

If you can guess why the all-new #SamsungM51 is the most unpredictable, power-packed #MeanestMonsterEver, you can stand a chance to win one for yourself. A mean reward for one mean monster lover out there. pic.twitter.com/o2YAzwJL6U