「怪物級」手機來了！　三星發布最強中階機 Galaxy M51 預告片

▲三星中階新機 Galaxy A51。（圖／三星提供）



記者謝仁傑／綜合報導

三星印度公司分享了即將上市的中階手機「Galaxy M51」的預告片，影片中將手機形容為怪物，推測是暗指傳聞中具備約7,000 mAh的超大電池容量。

由於M系列是三星的入門系列手機，外媒認為它有可能只支援15W的充電速度，意味著充電時間可能較長，不過實際上許多消費者偏愛較大的電池容量，手機在滿電力的情況下可以撐比較久，而不是較快的充電速度。

If you can guess why the all-new #SamsungM51 is the most unpredictable, power-packed #MeanestMonsterEver, you can stand a chance to win one for yourself. A mean reward for one mean monster lover out there. pic.twitter.com/o2YAzwJL6U — Samsung India (@SamsungIndia) August 27, 2020

Galaxy M51 將配備高通S730處理器，提供8GB RAM和128GB儲存容量，搭載6.5吋螢幕，以及指紋感應和耳機插孔，預計還會有類似 Galaxy S20 的矩形相機組，主鏡頭達6400萬畫素。

不過傳出三星似乎為了削減成本，顯示器將採用華星的OLED，而非使用自家的OLED，若傳聞屬實，將是 Galaxy 首款搭載中國面板的手機。

根據先前報導指出，這將是三星電池最大的手機，價位落在250美元（約新台幣7,350元）左右。

＃ 對面的女孩看過來～～