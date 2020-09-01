三星不玩LCD了！聚焦QLED發展　出售LCD廠給華星光電

▲三星聚焦於QLED發展 。（圖／記者洪聖壹攝）



記者謝仁傑／綜合報導

據消息人士透露，三星顯示器已經將在中國蘇州的 LCD 工廠出售給TCL旗下的華星光電（CSOT），該集團包括生產 Alcatel（阿爾卡特）的手機。

外媒報導指出，此交易案總價值為18億美元（約新台幣529億元），CSOT 將擁有該工廠60％的股份，母公司 TCL 將擁有10％的股份，其餘30％則為蘇州政府，這座工廠產量占三星 LCD 顯示器達總量的27％。

先前韓媒就已指出，三星正試圖終止 LCD 業務，重新聚焦於量子點顯示器（QLED）。該工廠擁有3條8.5代生產線和1條11代生產線，後者計劃於明年初開始生產；報導還指出，三星顯示器也向TCL 相關企業出資7.23億美元（約新台幣212億元），取得其12.33％的股份。

QLED 顯示器的特性：

1. 色純度高，發光譜峰較窄且分布對稱。

2. 發射光譜可調，透過控制量子點尺寸和材料可改變發射波長，控制發光顏色。

3. 色彩表現力好，覆蓋的色域大於100％ NTSC。

4. 發光效率高，量子效率高達90％，光穩定性好。

5. 具有實現奈米級像素的潛力，可用於製造超高解析度螢幕。