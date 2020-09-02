李登輝基金會董事長改選　劉泰英出線

圖文／鏡週刊

前總統李登輝7月30日病逝後，由他擔任董事長的李登輝基金會日前已改選新任董事長，由原任副董事長的李登輝舊屬劉泰英出線，李登輝的次女李安妮則仍擔任副董事長職務。

李登輝基金會成立於2002年，根據司法院的法人登記資料，基金會設立時基金共3,000萬元，由林誠一、黃安捷、東鼎液化瓦斯興業股份有限公司、中華開發工業銀行公司、及李登輝共同捐助，並由李登輝擔任董事長至今年8月底。

本刊調查，8月31日李登輝基金會在淡水台綜院大樓的辦公室召開董事會，進行董事長改選程序。一位與會董事向本刊表示，由於李前總統過世導致董事長缺位，因此依法必須改選，當天由在場董事提議由原副董事長劉泰英接任董事長，並且獲得多數董事同意通過。

李登輝基金會現任董事包括：劉泰英、前中選會主委黃石城、李登輝卸任辦公室前主任黃振福、新光合纖董事長吳東昇、華泰飯店集團董事長陳天貴、中華民國信用合作社聯合社理事主席麥勝剛、台綜院董事長黃輝珍、將捷集團總裁林長勳、福益紡織前董事長蘇天財、前立委程振隆、心光視障教育基金會董事曾黃麗明、和大工業董事長沈國榮、民進黨立院黨團總召柯建銘，李登輝基金會祕書長王燕軍以及李登輝的次女李安妮、孫女李坤儀也都在董事名單之中。

劉泰英與李登輝淵源久遠，他就讀台灣大學時就被李登輝教過，並擔任李的研究計畫助理，後來劉到美國康乃爾大學留學，與李還成為博士班同學。1993年李登輝任命劉泰英擔任國民黨投管會主委，從此有了「大掌櫃」稱號。劉目前雖已高齡84歲，但身體目前仍相當硬朗。

除了李登輝基金會董事長職務，劉泰英在今年5月李登輝住院期間，也接任負責培育台灣和牛「源興牛」工作的源興居生技公司董事長一職。



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