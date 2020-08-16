台泥與社區共好！DAKA園區音樂舞台　提供過往旅客輕鬆聆賞

▲台泥和平廠DAKA休憩園區「原民音樂舞台」揭幕儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣水泥和平廠知名景點DAKA休憩園區首度舉辦「DAKA音樂村Opening Party」，縣長徐榛蔚15日在縣府工商策進會總幹事張福檳的陪同下，與秀林鄉長王玫瑰共同受邀出席原民音樂舞台揭幕儀式，皆期許透過台泥DAKA的營運，活化和平村的經濟發展，讓工廠與社區共好、共榮。

為鼓勵原住民朋友透過音樂訴說自己及部落的故事，台泥在秀林鄉人氣景點「台泥DAKA-開放生態循環工廠」啟動「DAKA音樂村」計畫，即日起至10月31日止，園區內設有每年秋季限定的「原民音樂舞台」，免費提供場地與設備，讓原民音樂人能夠展現歌喉和音樂才華，南來北往的旅客也能在旅程中輕鬆駐足聆聽美妙的原民音樂。

▲邀請歌手戴愛玲等及在地原民歌手登台演出。

徐榛蔚敬佩張安平董事長無私共榮的企業家精神，將位於和平村的DAKA打造成為全國知名景點，更是遊客必造訪的休憩站，除了提供花蓮在地特色農產、工藝品之展售，也提供花蓮原住民族歌手一展歌喉的舞台。DAKA開幕以來無數遊客駐足停留，也掀起和平村的經濟規模，讓在地年輕人願意回鄉發展，期盼未來在DAKA的帶動下，翻轉在地青年的人生，讓企業及在地居民有共榮的發展前景。

台泥董事長張安平指出，台泥DAKA成立的初衷，就是要打開工廠的大門促進工業與社會的對話，而啟動DAKA音樂村，也希望藉由「音樂」為和平村與外界搭起友誼的橋樑，促進多元文化的相互理解。

▲在地居民及遊客駐足欣賞精彩表演。

15日的DAKA音樂村Opening Party邀請歌手戴愛玲、家家、Boxing、阿爆等歌手接力表演，由於台泥DAKA位於花蓮縣秀林鄉，台泥也邀請出身秀林鄉，並擁有太魯閣族血統的在地歌手，被譽為療傷歌姬的杜佳琪登台演出。

台泥DAKA「原民音樂舞台」自即日起至10月31日止，每週六、日16時至19時開放表演，歡迎具原住民身分的音樂人申請演出，由台泥DAKA免費提供場地和演唱設備。

報名申請「原民音樂舞台」表演，可洽台泥DAKA官網：https://www.tccdaka.com/tw/projectConcert.html。

►他奶奶的美麗小秘訣