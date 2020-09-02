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中衛口罩開賣整理！電商週間連4天上架　還有月河藍、炫綠可以搶

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PChome 24h購物公告近期將開賣中衛、美德等多款品牌口罩（圖／PChome 24h購物提供）

▲中衛炫綠口罩防疫組、美德等多款品牌口罩近期將開賣。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

因應各級學校陸續開學，市場口罩採購需求持續增溫，且即將邁入秋冬，為預防季節轉換帶來的過敏症狀及不適，不少網購平台近期每天販售MIT口罩，讓消費者可以安心防疫，其中超搶手的中衛也再度進貨上架，除了週間開賣，最近還有兩波時段將釋出「月河藍月夜」高級色、提供炫綠口罩防疫組預購，想入手的人趕快記下時間。

PChome 24h購物公告近期將開賣中衛、美德、MOTEX 摩戴舒、康匠、艾可兒、環保媽媽等多款品牌口罩，9/3（四）10:00環保媽媽成人平面醫用口罩，單盒50片裝，售價538元；9/4（五）10:00美德醫用口罩，一盒50入，2入組售價598元；9/8（二）15:00開放預購中衛炫綠口罩防疫組，售價518元，每組帳號限購一次。

PayEasy企業福利網預計9/3中午12:00開賣中衛醫療口罩深丹寧，單盒50入，售價300元，每人限購1盒，僅限定與福利網簽約合作的企業會員購買。蝦皮商城也將於9/4下午15:00開賣中衛醫療口罩，此次推出超搶手的「月河藍月夜」，單盒30片入，特價260元；蝦皮超市則於每日傍晚17:00限量開賣MIT醫療口罩，販售品牌與價格等細節內容以頁面公布為準。

中衛潮橘、月河藍月夜（圖／業者提供）

▲中衛「月河藍月夜」。（圖／業者提供）

中衛口罩（圖／淘寶台灣提供）

▲中衛彩色醫療口罩。（圖／淘寶台灣提供）

淘寶台灣自8/31起，每週一至週五下午4點限量開賣口罩國家隊的七彩口罩，星期一「善存醫用成人平面口罩+Bypera廣效抗菌液125ml」組合，每組售價380元，口罩單盒皆50片入，淡黃色、淡紫色、哈密橘3色隨機出貨；星期二「中衛天空藍」、星期三「中衛深丹寧」、星期四「中衛軍綠、星期五「中衛櫻桃紅」，單盒50片入，皆售價300元，每天上架一款，每人單次購買最多5組或5盒為限，新用戶還可現折100元。

樂天市場推口罩國家隊99購物節，在日本樂天官方旗艦店開賣南六、長欣生技2大品牌醫用口罩，9/1～9/9每天推一款於特定時段準時販售超值3盒組，單盒50片裝，會員領優惠券可用9折價購入，折後售1,034元，換算一盒約345元，南六醫用口罩3盒同色皆為蘋果綠，長欣生技醫用口罩顏色隨機出貨。

東森購物網開賣多款MIT醫療口罩，包括淨新、摩戴舒、格安德GRANDE等，一盒50片裝，售價499～649元不等，同時也推出醫療口罩1盒50片裝+防護眼鏡+草本茶樹噴霧超值防護3件組，售價899元。另推精選口罩特惠組，搭配日用品、酒精濕巾、眼妝或小家電等，獨家超值價限時1折起。

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