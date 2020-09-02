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蓋密室躲刑責…「保全李宗瑞」太天真！　要過追溯期得「躲40年」

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▲▼少女失蹤案_羅嫌移送雄檢。（圖／記者張榮恩攝）

▲羅嫌若想逃避刑責，必須得躲40年。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃子倩、陳韻如／高雄報導

囚禁高雄少女長達66小時的「保全界李宗瑞」羅姓嫌犯因過去曾犯下2次性侵案件，被判刑10年確定。然而，羅嫌近日因犯下此案，因此被發現他在家中加蓋密室，而加蓋原因疑似是為了躲避刑責，對此我國刑法第84條及第85條載明，若羅嫌沒有發監執行而變成通緝犯後，他必須得躲40年才能逃過法律追訴權，屆時他已成為71歲的白髮老翁。

羅嫌過去曾犯下誘拐2名國中少女，並趁機下藥性侵、拍照案件，而案經台北地院7月判他10年徒刑，而依法他必須在收到判決後的20天內提起上訴，但他並未上訴，因此全案在8月31日確定，並交由北檢擇期發監執行。

然而，羅嫌近日又犯下略誘高雄少女案件，因而被警方發現他在家中加蓋密室，而事後調查原因，疑似是因為想逃避性侵案件的刑責。對此，刑法第84條載明，因案件宣告3年以上10年未滿有期徒刑者，須30年才能逃過法律追訴期，而加上刑法第85條規定，追訴權時效停止及行刑權時效停止為第84條所定期間的三分之一，超過此期間才算逃過法律追訴，因此羅嫌若要躲避刑責，則必須躲40年才能逃過，屆時他也將成為71歲的白髮老翁。

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