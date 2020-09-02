蓋密室原因曝！為躲性侵10年刑責　羅嫌密謀「人間蒸發」藏身夾層

▲羅嫌為躲性侵刑責，竟蓋密室藏身。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳韻如／高雄報導

有2次性侵前科的「保全李宗瑞」羅姓犯嫌涉嫌將高雄少女囚禁家中密室，警方事後查出，羅嫌今年5月才找來裝潢師蓋密室，而隨著他落網並遭到聲押後，蓋密室的原因也隨之曝光！

據調查，少女透過網路結識嫌犯，雙方約定以月薪5萬達成「陪玩打工」的工作約定，在拿到嫌犯寄來的高鐵票錢、手機及sim卡等物品後，自行北上到新竹高鐵站。

警方指出，羅姓嫌犯將少女關在加蓋密室4天，以會電擊的黑色項圈加以控制，且將手機交給盧姓嫌犯，疑似誘導警方搜索，目前仍持續調查，不排除湮滅證據的可能性。

▲高雄少女遭囚禁密室夾層，警方攻堅救援畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方2日再度召開記者會，並曝光密室畫面表示，羅嫌過去曾請裝潢師傅到家中改裝屋內，並加裝密室，而他自己事後在加工改造密室內的其他物品，行徑相當詭異。

高雄地檢署2日對羅嫌進行複訊，檢方訊後認為他犯行重大，且有逃亡及勾串證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見，而如今他蓋密室的原因也隨之曝光。原來羅嫌為了躲避之前性侵少女的罪責，5月間竟找來裝潢師加蓋密室，打算「人間蒸發」逃避服刑。

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