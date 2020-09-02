籠罩低壓帶範圍！全台明日甩雨彈　這2區整天慎防雷雨襲

▲氣象局表示，明日全台各地皆有雨。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

受到低壓帶影響，明（3）日全台降雨明顯，清晨除了南部會出現短暫陣雨或雷雨外，中部以北沿海地區也會開始下雨，到了白天降雨範圍會更廣。溫度方面，全台各地高溫約為32至34度，不像今天那麼炎熱。

中央氣象局表示，明後天受到低壓帶的影響，全台各地山區及平地出現短暫陣雨、雷雨的機率偏高，且容易有局部較大的雨勢發生，到了晚上雨勢則會漸漸變小，但西半部及東北部還是屬於整天有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

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氣象局提醒，雖然目前「梅莎」和「海神」都距離台灣相當遙遠，但東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖3日易出現長浪，尤其是基隆北海岸會有突發性大浪發生的可能，從事海上作業或活動請注意安全。

周六、下周日隨著海神颱風往日本移動，將導引北方乾空氣南下，台灣附近轉為偏北風環境，各地大多為多雲到晴，剩大台北及東北部仍有零星短暫陣雨，午後南部、東南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

另外，氣象局長鄭明典今（2）日PO出一張衛星雲圖表示，「梅莎」和「海神」雙颱的渦旋和環境有類似的反對稱的相互影響，就像是臍帶關係，讓它們「手牽手」一同向日韓前進。

▲鄭明典表示梅莎、海神颱風雲帶連接的很清晰。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

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