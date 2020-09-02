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蔡英文駁斥「交換說」：放寬美豬牛符合總體戰略目標

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 記者陶本和／台北報導

針對放寬美豬、美牛進口的議題，總統蔡英文2日下午表示，現在流行「交換說」，但事實上沒有所謂交換，做這個決定是基於經濟利益，符合總體戰略目標。

蔡英文表示，上週宣布放寬美豬、美牛政策，這幾天聽到各界許多意見，她要謝謝大家提供寶貴建議，會讓政府可以做得更好，也更有動能，「我也要感謝大家，特別是豬農朋友，從去年非洲豬瘟以來，團結一致才守住台灣豬的品牌，由於是23年來，口蹄疫拔針，從疫區除名後，台灣豬可以到國際了」。

▲總統蔡英文於中常會前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

 ▲總統蔡英文於中常會前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文說，在這次新冠疫情下，全國人民團結一致，守住彼此安全，防疫成果也讓全世界肯定，讓台灣成為矚目的焦點，這是全體國民的努力。

蔡英文指出，這幾天看到捷克的參議長韋德齊來台訪問，大家也看到台美之間即將展開經貿高階對談跟對話，國際局勢正在快速變化，大家要把握機會，為國家整體經濟利益跟總體戰略做長遠正確的決定。

蔡英文說，守住豬瘟、穩住疫情，未來團隊要用一樣的堅持跟努力守護國人健康，維護豬農收益，「請放心，大家一起努力，會讓台灣在國際的信用更好，讓台灣跟世界接軌」。

至於國民黨質疑，蔡英文放寬美豬牛，是跟美方有利益交換。蔡英文表示，現在流行「交換說」，事實上沒有，政府做的決定基於經濟利益，符合總體戰略目標，是基於國際標準還有採取科學證據，做這個決定。

蔡英文表示，政府希望透過這個決定，向國際說明，台灣有解決困難的決心跟能力，答應的事情會排除困難來達成，同時希望盡最大努力來保護國人健康。

蔡英文表示，現在是非常關鍵時刻，尤其疫情之後，國際的經濟情勢在變化當中，結構也發生改變，供應鏈正發生重組，在這個非常關鍵時刻，應該要展現處理經貿問題的能量跟決心，這有助於跟各國合作，可以在未來全球經濟結構中，扮演關鍵角色。

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