高雄少女戴項圈遭監禁！好友神記憶…破案關鍵是「備用手機」

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄少女北上新竹，失聯66小時獲救。少女父親表示，女兒可以被順利救出，關鍵在於陪同的吳姓女同學，以及留在家中的備用手機，依靠這兩大因素才幫助警方迅速破案，得以與愛女相聚。

少女父親表示，羅男5月開始以「電競陪玩師」工作月薪5萬誘惑女兒，並透過超商包裹寄送金錢、手機等物品，讓家屬難以察覺。

直到8月29日，女兒拿著羅嫌寄來的錢購買高鐵票，與吳姓女同學一起北上，當日下午2時許抵達新竹高鐵站，與吳女相約下午5點見面後，坐上羅姓男子的車離開。

▲高雄少女被羅姓男子監禁在密室中。（圖／記者吳奕靖翻攝）



▲少女父親透露，女兒能獲救主要是同學記車牌跟備用電話等2因素。（圖／記者洪靖宜攝）



沒想到，吳女等到超過時間還是沒看到少女的身影，直到接獲少女父親的電話，才哭著說出實情，並講出羅男的車牌號碼，讓警方可以追尋。

此外，羅男曾寄給少女一隻備用手機，要求少女帶著備用手機出門，但少女將備用手機登錄臉書帳號後，帶著自己的手機北上；因此，當少女失蹤時，少女父親才能透過手機得知女兒與羅男的對話，成為破案關鍵之一。

少女母親曾說，女兒以前賣面膜有賺錢，喜歡讀書的她都會自己賺錢購買文具，不跟她們拿錢；事後，少女父親也說，未來女兒有任何需要，都會直接買給她。

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