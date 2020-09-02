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高公局「解塞新招」學者憂沒用！林佳龍：還有加班車、客運優惠分流

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▲▼國道5號國5雪隧大塞車。（圖／翻攝爆料公社）

▲端午連假時，國道5號雪隧大塞車。（圖／翻攝爆料公社）

記者李宜秦／台北報導

中秋、國慶連假將至，交通部高公局預估，中秋連假首日車流量將創歷年新高，為紓緩車流，這次共實施3大新措施，其中包括國5匝道入口封閉半天，學者卻擔心此舉會造成車流更塞。交通部長林佳龍今（2）日表示，未來公路總局、台鐵局還會陸續公布大眾運輸的優惠措施，另外雙鐵、客運也會加班車，提供民眾選擇。

針對高公局昨日提出的中秋疏運措施，林佳龍表示，除了國道疏運措施外，公路總局也會再提出客運優惠措施，而台鐵、高鐵也會陸續加班車，希望達到旅客分流的效果。

請繼續往下閱讀...

而台鐵局中秋連假車票今日凌晨開放預訂，東部幹線幾乎一票難求，林佳龍表示，確實連假疏運較大，所以將會在既有運量上增加班次。

為維持高速公路行車合理服務水準，高公局檢視歷年中秋及國慶連續假期交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，1日公布研擬的相關疏導作為。其中，新增3招防止塞車，包含南下高乘載管制時段較以往提早1小時開始，持續到中午12時；國5石碇、坪林南向入口從0-12時首度封閉半天；國3雙向及國5南向也實施精進式閘道儀控。

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲中秋、國慶連假國道疏運措施出爐。（圖／記者陳家豪攝）

高公局科長蔡明哲表示，今年中秋連假預估首日雙向車流量將達125百萬車公里，估創中秋連假歷年新高紀錄，此外，連假第三天車流量也會達122百萬車公里，以北返車潮為主。

高公局研判連假期間，宜花東景點為熱門目的地，國5將有長時段壅塞，故於尖峰日提早實施南向高乘載管制，並於0-12時封閉石碇及坪林南入匝道；而假期首日上午蘇澳出口回堵較長時，建議前往蘇澳及冬山之用路人，可改道羅東交流道駛出利用台2、台9前往，避免塞在國5蘇澳端車陣中。

這次中秋及國慶連假因疫情情勢漸緩，但因仍限制出國旅遊，改以國內旅遊為主，預估國道交通量為平日之1.5倍至2倍，長短途旅遊旅次將較往年成長，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，雖然已提早實施國1國3南向高乘載管制，並強化國5管制措施，發生壅塞仍在所難免。

▲▼高公局副局長吳木富。（圖／記者賴文萱攝）

▲高公局副局長吳木富。（圖／記者賴文萱攝）

高公局副局長吳木富表示，這次疫情在國內解封以後，車流比起以往增加，預期今年中秋節4天連假，民眾出門時間會比以往提早，因此過去高乘載從7點開始，這次就提早到6點，希望能做一些車流分散。

此外，中秋連假也首次針對國5南下石碇、坪林入口採取半天封閉，主要是跟專家學者討論過後發現，車輛除了會從國3南港系統交流道進到國5，其餘就是石碇跟坪林南下。

根據分析，石碇往南有大客車爬坡道，由於大客車在終點時會匯回主線，因此就是國5會第一個發生回堵的地方。第二波回堵則會出現在坪林，因為已經要進入雪隧，所以車輛就會從坪林往北回堵。

▲▼國5往宜蘭方向彭山隧道出口坪林段。（圖／記者宋良義攝）

▲高公局將首度實施石碇、坪林交流道半天封閉，國5剩一個路口，希望做到精確管制。（圖／記者宋良義攝）

吳木富表示，這次優先把石碇、坪林交流道採取半天封閉，國5剩一個路口，就可以做精確管制，希望可以讓車流很順暢往宜蘭走，只要民眾配合動線，預期國5應可以獲得改善，希望大家一起配合。不過，先前端午連假有學者提出通行費漲10倍解塞車以及實施「預約制」分流等方案，吳木富指出，因為部分方案涉及修法，時程比較耗時，短期內無法做，所以參考學者建議，優先做可以做的部分。

高乘載管制部分則提前1小時實施，主要是6點以後國道就會逐漸壅塞，希望提早實施能夠把壅塞紓解，大概會有1成多車輛受到影響。

▲▼端午連假在今天傍晚下班後展開，台鐵板橋站內湧入大批返鄉人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲林佳龍表示，雙鐵還會有加班車，可分流人潮。（圖／記者湯興漢攝）

不過，消基會交通委員會副召集人李克聰認為這次高公局新措施「調整幅度太少了！」他說，中秋連假是傳統重要節日，民眾多半還是會習慣自己開車出門，這次國5實施石碇、坪林南向入口封閉半天，小客車無法從這2入口進入國５，高公局應是預期讓人不方便，希望減少石碇、坪林車流干擾，讓整體車流較平順。

不過，李克聰指出，這措施立意過高，因為小客車如果只能從南港系統進入國5，又有閘道儀控，這樣會造成大回堵，更可能會回堵到國3。他坦言，若民眾不願多搭乘大眾運輸，今年中秋連假恐怕會比端午連假塞得更嚴重。

事實上，在端午連假後，學者提出多項塞車解方，包含建議提高差別費率、單雙號車牌分流，但由於交通部認為變動太大，因此都沒有實行。李克聰說，本來希望端午到中秋連假前可以多做一些研擬宣導，新的方案看起來還是延續原來交管措施，這樣塞車改善的幅度會非常有限。

另外，根據端午連假經驗，越提早實施高乘載管制，大家只會更提早出門，塞車時間也會更早、更長，李克聰表示，當時就是這樣國5才連續塞了更久，預期這樣的管制效果同樣也有限。

▲▼中秋、國慶連假國道疏導措施。（圖／高公局提供）

▲中秋連假國道疏導措施。（圖／高公局提供，點圖可放大

中秋節連假
收費措施：
1. 單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)：中秋連假期間採單一費率。
2. 路段差別費率：中秋連假期間國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
3. 暫停收費：中秋連假期間每日0至5時國道全線暫停收費，第4天收假日延長時段改為0至10時國道全線暫停收費。

入口高乘載管制：
1. 109年10月1日6至12時，實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制。
2. 109年10月1日及2日每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。
3. 109年10月3日及4日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉：
1. 109年10月1及2日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
2. 109年10月3及4日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口。

開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，中秋連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

▲▼國5往宜蘭方向彭山隧道出口坪林段。（圖／記者宋良義攝）

▲這次連假期間，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。（圖／記者宋良義攝）

入口匝道儀控：
1. 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
2. 另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
3. 針對11個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3雙向及國5南向精進式匝道儀控)。

國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
假期間視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

▲▼中秋、國慶連假國道疏導措施。（圖／高公局提供）

▲國慶連假國道疏導措施。（圖／高公局提供，點圖可放大

國慶日連假
收費措施：
1. 單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)：國慶連假期間採單一費率。
2. 路段差別費率：國慶連假期間國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
3. 暫停收費：國慶連假期間每日0至5時國道全線暫停收費。

入口高乘載管制：
1. 109年10月9日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。
2. 10月10日6至12時，實施國5南港系統、石碇、坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
3. 109年10月10日及11日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉：
1. 109年10月9日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
2. 109年10月10日0至24時，封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口。
3. 109年10月11日0至24時，封閉國1埔鹽系統、虎尾北向及國3西濱北向入口。

其餘措施如防疫作為、開放路肩、匝道儀控、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控皆與中秋連假實施內容相同。

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