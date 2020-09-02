　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 12 Pro背蓋諜照曝光！神秘黑圓孔疑為「LiDAR掃描儀」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iPhone 12 Pro背蓋諜照曝光。（圖／取自Twitter／Mr. White）

▲iPhone 12 Pro背蓋諜照曝光。（圖／取自Twitter／Mr. White）

記者王曉敏／綜合報導

iPhone 12 Pro將有LiDAR光學雷達掃描儀！推特爆料達人Mr. White釋出疑似為iPhone 12 Pro玻璃背蓋諜照，圖中除了三鏡頭開孔外，還有多了一個黑色的圓孔，疑似為與iPad Pro相同的LiDAR光學雷達掃描儀。

Mr. White的諜照中有兩款背蓋，據外媒推測，右側可能是iPhone 11 Pro，左側則疑似為將於今年推出的iPhone 12 Pro。觀察圖片，疑為iPhone 12 Pro的背蓋上除了與iPhone 11 Pro相同的三鏡頭、TrueTone LED閃光燈孔及麥克風孔外，在右下角還有一個黑色的圓孔。外媒推測，可能就是LiDAR光學雷達掃描儀。

不過有網友在推文下方回覆質疑為「後製圖」，一方面背蓋的顏色看起來不像目前蘋果iPhone產品中有的顏色，另一方面，有網友認為iPhone 12 Pro及iPhone 11 Pro的「麥克風孔」大小不可能不相同，且iPhone 12 Pro的鏡頭開孔大小也不可能比iPhone 11 Pro還小。

目前外界普遍認為，新一代iPhone的「Pro」系列機款將配備LiDAR掃描儀，此掃描儀於今年首度出現在iPad Pro上，主要用於改善改善AR體驗，可搭配專業級相機、動作感測器及iPadOS架構測量深度。

事實上，8月下旬就有中國科技博主在微博釋出疑似為iPhone 12 Pro Max的全包手機殼，在方形鏡頭模組處，相同位置也有個圓形開孔，當時即推測此開孔為LiDAR掃描儀。將其與Mr. White此次釋出的諜照相比對，整體布局幾乎完全符合，可信度大增。

▲▼iPhone 12 Pro背蓋諜照曝光。（圖／取自Twitter／Mr. White）

▲iPhone 12 Pro手機殼。（圖／取自微博／老爆科技）

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
最強閨蜜「一眼記車牌」立功！昨夜飛奔高雄少女家2人相擁哭了
羅嫌稱「學姊有來打工」！警查出鐵證　恐有其他受害者
蓋密室原因曝！為躲性侵10年刑責　羅嫌密謀「人間蒸發」藏夾層
羅嫌疑給少女餵毒！密室搜出四級毒品　辯「吃抗焦慮藥」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 14傳9月亮相！果粉敲碗「隱藏相簿」要來了　8強大功能一次看

iPhone 12 Pro背蓋諜照曝光！神秘黑圓孔疑為「LiDAR掃描儀」

高通發表Snapdragon 732G 中階4G手機遊戲與拍照效能再升級 小米新機先用

華碩ROG新品齊發！　帶來全新ROG顯示卡、螢幕、電競週邊

蘋果釋出iOS 13.7更新！免載App即可加入「新冠肺炎暴露通知」

三星兩代摺疊機外觀比一比　外螢幕尺寸加大最有感

三星Galaxy Z Fold2今登場　一支要價近6萬元

蘋果秋季 6 樣新品全都曝！　含 iPhone 12 全購齊　果粉恐失血破 8 萬

果粉們要哭了　iPhone 12螢幕瀏海尺寸還是一樣大

HTC U20 5G全面開賣　早鳥好禮加碼送不完

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

iOS 14傳9月亮相！果粉敲碗「隱藏相簿」要來了　8強大功能一次看

iPhone 12 Pro背蓋諜照曝光！神秘黑圓孔疑為「LiDAR掃描儀」

高通發表Snapdragon 732G 中階4G手機遊戲與拍照效能再升級 小米新機先用

華碩ROG新品齊發！　帶來全新ROG顯示卡、螢幕、電競週邊

蘋果釋出iOS 13.7更新！免載App即可加入「新冠肺炎暴露通知」

三星兩代摺疊機外觀比一比　外螢幕尺寸加大最有感

三星Galaxy Z Fold2今登場　一支要價近6萬元

蘋果秋季 6 樣新品全都曝！　含 iPhone 12 全購齊　果粉恐失血破 8 萬

果粉們要哭了　iPhone 12螢幕瀏海尺寸還是一樣大

HTC U20 5G全面開賣　早鳥好禮加碼送不完

澎湖民宿老闆偷拍美背妹傳臉書！意外曝50萬YouTuber私下行程

快訊／旗津大汕頭港菲籍船員「打電話落海」　送醫不治

8.8億賣自家豪墅來不及　建商財務缺口露餡！名下商辦遭法拍

LIVE／開放美豬牛、捷克議長訪台後　蔡英文首次上火線受訪

侯友宜：「治安是感受問題」　館長槍擊案必須快速破案

獨／《超偶》女星驚見車內「冒老人笑臉」　下一秒竟險喪命街頭！

徐乃麟爆「早想簽約館長」親邀3次　開價400萬破局：我現在很後悔！

影／奧運會徽史上首次動態呈現　2028洛杉磯「代表無限可能」

惡狼闖屋強盜性侵害人家庭破滅　逍遙17年遭逮重判12年

吳釗燮「台灣高度歡迎捷克」　王毅嗆「付出代價」已引歐盟國不滿

3C家電熱門新聞

蘋果秋季 6 樣新品含全購齊　果粉荷包恐失血破 8 萬！

iPhone 12 要來了！　外媒曝10月下旬與 Apple Watch 6 一同問世

臉書回不去了！　即日起 FB 將永久全面採用新介面

iPhone 12最快下月發表！　中階、旗艦分兩波開賣

iPhone 12螢幕瀏海尺寸還是一樣大

最大6.7吋iPhone 12維持三鏡頭　4款超精準模型機曝光

OPPO Reno 4電信商上架

蘋果釋出iOS 13.7更新！免載App即可加入「新冠肺炎暴露通知」

小資族也能直上Sony！3大特色超欠收

台灣大再祭12款安卓手機電池維修優惠

小米10至尊紀念版動眼看

3C史上最艱難抉擇！　蘋果vs.三星　高階機王巔峰對決

iPhone 12 Pro背蓋諜照曝光！神秘黑圓孔疑為「LiDAR掃描儀」

iOS 14 爆雷了！　iPhone 12 系列關鍵升級遭洩漏　120Hz高階螢幕有譜

更多熱門

相關新聞

iOS 14傳9月亮相！果粉敲碗「8強大功能」要來了

iOS 14傳9月亮相！果粉敲碗「8強大功能」要來了

iOS 14目前正在進行Beta測試，蘋果上週才發布第六個Beta測試版，根據彭博社報導，儘管iPhone 12出現延遲，iOS 14仍計劃在9月發布。iOS 13對於蘋果來說，可說是相當災難的發行版本，今年iOS 14的Beta測試比iOS 13穩定，而其中隱藏的8大功能，成為不少果粉期待的新亮點。

蘋果釋出iOS 13.7更新！免載App即可加入「新冠肺炎暴露通知」

蘋果釋出iOS 13.7更新！免載App即可加入「新冠肺炎暴露通知」

蘋果秋季 6 樣新品含全購齊　果粉荷包恐失血破 8 萬！

蘋果秋季 6 樣新品含全購齊　果粉荷包恐失血破 8 萬！

iPhone 12螢幕瀏海尺寸還是一樣大

iPhone 12螢幕瀏海尺寸還是一樣大

老果粉才懂！蘋果打算刪掉「＠mac.com」郵件地址

老果粉才懂！蘋果打算刪掉「＠mac.com」郵件地址

關鍵字：

蘋果iPhone 12LiDAR光學雷達掃描儀

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

雙颱很猛！　海神將快速增強「可能會太大太強」

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

15歲小小彬升高中了！

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面