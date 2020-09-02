iPhone 12 Pro背蓋諜照曝光！神秘黑圓孔疑為「LiDAR掃描儀」

▲iPhone 12 Pro背蓋諜照曝光。（圖／取自Twitter／Mr. White）

記者王曉敏／綜合報導

iPhone 12 Pro將有LiDAR光學雷達掃描儀！推特爆料達人Mr. White釋出疑似為iPhone 12 Pro玻璃背蓋諜照，圖中除了三鏡頭開孔外，還有多了一個黑色的圓孔，疑似為與iPad Pro相同的LiDAR光學雷達掃描儀。

Mr. White的諜照中有兩款背蓋，據外媒推測，右側可能是iPhone 11 Pro，左側則疑似為將於今年推出的iPhone 12 Pro。觀察圖片，疑為iPhone 12 Pro的背蓋上除了與iPhone 11 Pro相同的三鏡頭、TrueTone LED閃光燈孔及麥克風孔外，在右下角還有一個黑色的圓孔。外媒推測，可能就是LiDAR光學雷達掃描儀。

不過有網友在推文下方回覆質疑為「後製圖」，一方面背蓋的顏色看起來不像目前蘋果iPhone產品中有的顏色，另一方面，有網友認為iPhone 12 Pro及iPhone 11 Pro的「麥克風孔」大小不可能不相同，且iPhone 12 Pro的鏡頭開孔大小也不可能比iPhone 11 Pro還小。

目前外界普遍認為，新一代iPhone的「Pro」系列機款將配備LiDAR掃描儀，此掃描儀於今年首度出現在iPad Pro上，主要用於改善改善AR體驗，可搭配專業級相機、動作感測器及iPadOS架構測量深度。

事實上，8月下旬就有中國科技博主在微博釋出疑似為iPhone 12 Pro Max的全包手機殼，在方形鏡頭模組處，相同位置也有個圓形開孔，當時即推測此開孔為LiDAR掃描儀。將其與Mr. White此次釋出的諜照相比對，整體布局幾乎完全符合，可信度大增。

▲iPhone 12 Pro手機殼。（圖／取自微博／老爆科技）