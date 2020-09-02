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蘋果釋出iOS 13.7更新！免載App即可加入「新冠肺炎暴露通知」

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▲▼蘋果iOS 13.7更新。（圖／取自蘋果）

▲蘋果釋出iOS 13.7更新，用戶可加入「新冠肺炎暴露通知系統」而無須下載App。（圖／取自蘋果）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果今（2）日釋出iOS 13.7更新，讓用戶可自行選擇加入蘋果與Google合作開發的「新冠肺炎暴露通知系統」而無須下載App，不過系統適用範圍仍視用戶所在地公共衛生部門的支援而定。

新冠肺炎疫情全球肆虐，蘋果與Google於4月中旬宣布達成戰略合作，強調將以保護用戶隱私為前提的情況下協助追蹤病例，透過藍牙技術幫助政府和衛生機構減緩病毒蔓延。

據蘋果與Google的介紹，此技術將包含兩個階段，第一階段已於5月隨著iOS 13.5釋出，用戶得先從公衛機構下載App，以選擇接收曝露通知。第二階段則將作為iOS 13.7的一部分，減少對公共衛生部門的依賴，並將新冠肺炎曝露通知技術直接應用於iOS和Android。

據科技新聞網站《9to5Mac》報導，更新至iOS 13.7後，用戶可直接在iPhone的「設定」中，啟用暴露通知，僅需點擊幾下即可完成整個過程，包括同意公共衛生機構的條款等。若當地公共衛生機構採用暴露通知系統，用戶還可選擇接收推播通知。

一但設定完成，用戶的iPhone便會開始透過藍牙進行接觸監控。蘋果與Google希望此系統的擴展，能大大提高公共衛生當局的採用率。Google 亦選在同一天，針對Android裝置推出類似的更新。

▼蘋果iOS 13.7更新。（圖／截自iPhone）

▲▼蘋果iOS 13.7更新。（圖／取自蘋果）

蘋果、Google合作推出的疫情接觸追蹤API釋出！可供官方開發相關App

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