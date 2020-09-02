iOS 14傳9月亮相！果粉敲碗「隱藏相簿」要來了　8強大功能一次看

▲外媒表示，儘管iPhone 12出現延遲，iOS 14仍計劃在9月發布。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

iOS 14目前正在進行Beta測試，蘋果上週才發布第六個Beta測試版，根據彭博社報導，儘管iPhone 12出現延遲，iOS 14仍計劃在9月發布。iOS 13對於蘋果來說，可說是相當災難的發行版本，今年iOS 14的Beta測試比iOS 13穩定，而其中隱藏的8大功能，成為不少果粉期待的新亮點。

不少果粉敲碗等著iOS推出，但具體時間仍不確定，也不知道是否跟著iPhone12一起揭曉。過去，儘管即將發布iOS 13.1，但iPhone 11開箱仍使用iOS 13。此外，Apple Watch Series 6必須跟著watchOS 7一起發行，使得Apple Watch要跟iOS 14的iPhone同步配對，外媒推測，今年iOS 14可能跟往常一樣9月中旬發布，而iPhone 12陣容隨附iOS 14.1或類似版本。

據先前報導指出，應能確定的是，蘋果的四款新機都將支援5G，且搭載OLED顯示器。消息人士透露，蘋果正在積極備貨 iPhone 12，最便宜的機款起價約699美元（約新台幣20,550元）。

此次iOS 14，主要有8大隱藏功能，能讓用戶以更多方式玩轉iPhone。

1.聲音識別

啟用後「聲音識別」後，iPhone 可以收聽水聲、火警、狗叫、嬰兒哭泣、大喊、喇叭、門鈴等日常生活中需要注意的聲音。當 iPhone 檢測到其中一種聲音時，便會發送警報通知，聲音識別功能相當準確，對於需要收聽聲音協助的人們相當有幫助。

2.YouTube 的 4K 影片

iOS 14 可以在 iPhone、iPad 和 Apple TV 上觀看 4K YouTube 影片，iPhone 和 iPad 沒有4K顯示器，但提供高於以前1080p解析度的限制。iPhone 和 iPad 可以觀看1440p HDR或2160p HDR的影片，而 Apple TV 支援完整的4K影片，可以透過設定來選擇觀看的畫質。

3.私人 WiFi 地址

iOS 14 連接到 WiFi 時，可以點擊網路設定，並確保已打開私人地址。私人地址是一項隱私功能，有助於防止其他WiFi 跟踪您的 iPhone。此功能在預設情況下處於啟用狀態，若用戶經常開放 WiFi 資源，這個功能就特別有用。

4.自拍鏡像功能

當用戶用 iPhone 自拍時，它會翻轉圖像，與預覽中顯示的鏡像相反。在 iOS 14 中，用戶可以透過設定裡的「相機」，切換成鏡前相機模式來強制相機拍出鏡像自拍。

5.FaceTime 眼神交流（Eye Contact）

在使用視訊通話時，看著螢幕中的對方時，會顯得自己的眼神好像沒有看著鏡頭，這項新功能可以讓人在面對螢幕時，看起來就像是在看著對方。Eye Contact 透過改變對焦位置，來建立自然的眼神交流，讓人有與面對面進行聊天時一樣的感覺。

6.照片放大

iOS 14 可以進一步放大照片，若用戶有想要拉近查看的細節，可以拉得比以往更大。

7.Back Tap

Back Tap 是一項新的輔助手勢功能，用戶可透過在 iPhone 背面雙擊或三次單擊來執行特定操作。當然，這些特定操作都可以透過設定中來改變，可以做更改音量、叫出Siri、螢幕截圖等功能。

8.隱藏相冊

iPhone 可以隱藏相簿中的一些照片，然而這些被隱藏的照片還是歸類在一個「隱藏」的相簿中，事實上並沒有多大的隱藏效果。iOS 14 可以透過設定中的「照片」，裡面會出現一個將「隱藏相簿」隱藏起來的功能，這樣一來，照片就可以真的被隱藏了。