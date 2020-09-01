蛇蠍人妻蠢小王！死者母打臉小王說法　揭夫妻「超複雜情慾」世界

圖文／鏡週刊

6年前，高雄發生一起人妻勾結小王謀殺親夫的命案，與丈夫一起經營音樂教室的楊宜綾，因不滿丈夫（如下圖）偷情、家暴，竟勾結在補習班當英文老師的情夫徐方偉，把丈夫迷昏後溺斃。徐方偉案發後承認行凶，卻編造動機是因與死者是同性戀人，因性愛派對被耍才下手。

死者的母親反駁兒子與徐方偉是同性情侶說法，指她兒子其實有一名住屏東、交往多年的護理師女友。至於媳婦楊宜綾和兒子是在2005年認識，但楊女2010年跟別人結婚，不到1年就離婚，之後又回來找她兒子，兒子雖告訴楊自己已有住屏東的女友，但楊卻以燒炭自殺要脅，兒子不得已才娶她。

楊宜綾與徐世衡婚後感情不睦、爭吵不斷，不到半年，楊女就報案指控丈夫家暴，也常跟音樂教室的員工抱怨丈夫在外面有女人，員工都覺得老闆對老闆娘很冷淡。此外，死者母親也指出，楊女與凶手徐方偉經常出雙入對，還一起去學命理，引起兒子不滿，曾質問楊女和對方是什麼關係，甚至打算與楊離婚、要她搬出去。

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