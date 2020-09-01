民眾不能出國旅行！南山產物蔡漢凌：疫情衝擊旅平險　整體業績受挫

▲南山產物代理董事長蔡漢凌。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台灣民眾無法出國，連帶衝擊航空、旅遊業的業績，產險公司推出的旅行綜合保險也受挫。南山產物代理董事長蔡漢凌表示，就南山產物而言，旅平險是主要的獲利性商品、業務比重也較高，整體業績受旅平險衰退影響較大，不過，企業險與車險可望有兩位數以上成長。

蔡漢凌指出，南山產物目前願景與宗旨是「致力服務客戶」，其中，旅行綜合保險是南山產物重要的業務之一，像是以往民眾前往國外旅行，遇到颱風天等不可抗力天氣因素，影響正常航班而滯留海外，就會有700至800張保單必須要展延。

為此，南山產物開發「金平安」旅行綜合保險3.0版專案，將「保期自動展延48小時」直接加入條款內，是業界獨家商品。但蔡漢凌說，新版產品推出沒多久，整個旅遊市場就受疫情衝擊掉了；他相信，在疫情穩定過後，這張旅平險保單能在市場上具有相當競爭力。

蔡漢凌認為，經營保險的方向，是以提高客戶滿意度為主，保險不會脫離財產、責任、人身等3大重點，在規劃上，會提供完整的保障項目，例如產險中最大的汽機車保險，保障範圍僅在騎乘、開車時才算；但第三人責任險則隨時有保障，「保險不只是強調個人傷害，而是個人責任。」

▲受疫情影響，台灣民眾無法出國，旅行綜合保險也受挫。（圖／pixabay，示意圖）

此外，蔡漢凌表示，南山產物日前推出全台首張為業主補償設計的主保險商品「金防疫」專案，也賣得不錯。該保單是若業主或其員工因罹患法定傳染病或與罹患傳染病者接觸，營業店家處所遭主管機關要求撤離，造成停業損失，將有每日補償金賠付。

對於產險公會推估，今年簽單保費收入將有5%至6%成長，蔡漢凌則透露，南山產物應是微幅成長，約1%至2%持穩。至於異業結盟的方向，他指出，南山產物的異業合作將偏重於「線上投保」，其中包括電動汽車的合作等，預計今年底前會看到相關成果。

南山人壽2016年購併原美國國際集團在台子公司美亞產險的個人、中小企業商業保險業務，成立南山產物保險。原先南山產物受限於3年內不能跨足商業險與大型企業險，直至2019年已解除這項禁令，現在南山產物以個人、家庭和中小企業為主要客戶。