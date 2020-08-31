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南山人壽上半年新契約保費達598億元　資產總值「逼近5兆元」新高

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▲▼南山人壽示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽公布2020年上半年合併新契約保費達598億元，合併總保費收入2106億元，稅後淨利226億元，合併資產總值近5兆元，股東權益約4108億元，每股盈餘（EPS）為1.63元。

南山人壽表示，儘管2020年上半年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝擊，今年截至第二季合併稅後淨利達226億元，仍維持與2019年同期獲利水準。

此外，南山人壽資產總值與股東權益皆持續提升，其中資產總值創下歷史新高，逼近5兆元大關，相較2019年底顯著成長3%；另由於營運績效穩健與投資收入帶動，致股東權益較2019年底成長12%，達4108億元。

在業績方面，南山人壽新契約保費收入為598億元，主要是受到匯率優勢、投資氛圍轉向保守，同時隨國內疫情趨緩，接觸客戶機會增加等因素影響，帶動整體理財型商品、保障型商品和意外及健康險之業績，其中以美元利變壽商品貢獻幅度最大。合併總保費收入則為2106億元，較2019年同期下滑17%。

南山人壽今年上半年的發展主軸聚焦於引導大眾回歸保險保障本質，反映在商品策略上，希望能夠提高壽險保障、推動健康險、重疾、長照等保障型商品，皆獲得市場良好的反應；其中，個人健康險新契約上半年保費年成長22%；南山人壽最新推出的系列外溢商品，開賣首周即創下超過1萬6000件銷售。

 

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