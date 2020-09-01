4家壽險公司砍宣告利率！　新台幣保單回饋金縮水最低剩0.43%

▲4家壽險公司再調降宣告利率，最低新台幣保單宣告利率僅0.43%。（圖／記者張一中攝）



記者紀佳妘／台北報導

宣告利率又下修！4家壽險公司決定調整9月宣告利率，其中新台幣保單調整幅度3至5基本點之間，最低宣告利率跌僅0.43%，意味著保戶所領到的增值回饋分享金也會跟著縮水。

根據國泰人壽公告9月調整各幣別宣告利率資料顯示，主力台外幣保單並未降息，但有3張現售的新台幣利變保單宣告利率進行調整，調整幅度約在3bps（基本點），宣告利率區間來到0.43%，另有3張停售的澳幣保單調降1bp，調整後宣告利率介在2.5%至3.25%之間。

中國人壽9月現售商品宣告利率無調整，至於停售商品部分，調整2張新台幣商品宣告利率，調降幅度為5bps，調整後宣告利率為1.75%。

台灣人壽9月則調整新台幣保單宣告利率，調降幅度為5bps，調整後最高宣告利率達2.2%；美元保單宣告利率也調降10bps，調整後最高宣告利率為3.15%，其餘保單則未調整。

新光人壽9月因反應避險成本，因此調降部分台幣利變保單，調整後宣告利率結果為1.13%至2.05%；其餘外幣保單基於宣告平穩機制，則無調整。

南山人壽台幣及外幣現售商品的宣告利率並沒有調整，新台幣利變保單宣告利率維持1.8%，美元利變保單宣告利率維持3.05%的水準，而富邦人壽、元大人壽、遠雄人壽等保險公司宣告利率也沒有調整，與上月維持一樣。

所謂的「宣告利率」是保險公司考量保單對應資產的投資報酬率，扣除必要成本及費用後來訂定，但並非保單全期固定或保證，因此保險公司會定期公布各商品適用的宣告利率。