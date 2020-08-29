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阿柴車禍「後肢癱瘓」遭拒！東森華南協力投保寵物險　飼主一查超感動

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▲台中林姓飼主的柴犬「阿柴」曾經發生過車禍，必須要用扶助輪代步。（圖／林姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台中林姓飼主的柴犬「阿柴」曾經發生過車禍，必須要用扶助輪代步。（圖／林姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者楊絡懸／採訪報導

台中一名林姓飼主看到各大寵物社團討論寵物保險，也計畫幫家裡寶貝柴犬獲得醫療保障。不過，她的柴犬曾發生過車禍，四肢缺陷，從此無法行走，必須使用扶助輪移動，狗狗的體況使她沒有太多信心；所幸透過東森保代承辦人員的協力，幫助她投保華南產險的寵物綜合保險，「我真的嚇到，超感動，竟然成功核保了！」

林姓飼主向《ETtoday新聞雲》記者表示，柴犬「阿柴」1歲多時，就像小孩一樣活潑好動，有次偷跑出去玩，卻在路上意外出車禍，X光檢查時發現脊椎錯位，雖然48小時內開刀復原，但內部神經從此無法傳導，後腳再也站不起來，只能拖著身軀移動，必須用扶助輪代步，令人心疼。

「阿柴現在5歲了，這4年多以來，我試了很多種方法，希望能幫助牠再站起來。」林姓飼主指出，除了打預防針、固定健檢，她也帶阿柴去動物醫院作傳統針灸，試過電療，也用儀器掃描，確認狗狗後肢神經是否恢復。猶如父母的心情，無論花再多錢，她一心一意期盼寶貝毛小孩能回到原有自由自在的生活。

▲台中林姓飼主的柴犬「阿柴」曾經發生過車禍，必須要用扶助輪代步。（圖／林姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲阿柴的後肢無法行走了。（圖／林姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台中林姓飼主的柴犬「阿柴」曾經發生過車禍，必須要用扶助輪代步。（圖／林姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲阿柴保養得超美，完全看不出有任何缺陷。（圖／林姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

阿柴即使身障，體態、毛色仍維持美麗健康。林姓飼主說，以前她沒有寵物保險的概念，直到最近在臉書寵物社團，看到多數網友討論寵物險內容，於是她整理要保書該附的資料與照片，同時作好心理準備，保險公司拒保「身障體況」機率滿高，試了也沒消息，「通常看到狗狗這樣的體況，保險業務員都不太願意送件，因為知道保險不會過，就不想浪費時間。」

林姓飼主在網路上查到「東森寵物雲」資訊，其中有寵物保險的資訊與投保流程，於是她將所有資料送交出去，要保書上的告知事項也寫得很仔細；讓她驚奇的是，東森保代承辦人員不但沒有拒絕她，反而樂意協助送件，約1週後，就獲得核保通知，高興得快掉下眼淚，「我很感動耶！還以為被拒保了，沒想到收到保險確定核保，比中樂透還開心，阿柴終於有保障了。」

「如果4年前我有寵物保險，當阿柴發生意外時，我就不用自費花那麼多錢。」以林姓飼主的親身經歷，毛小孩出車禍，開刀住院都必須要自費，她坦言，當下的費用造成她很大的經濟壓力，「但阿柴是我的寶貝，這是不得不花費的錢，因此保險非常重要。」除了感謝永康動物醫院與佳群動物醫院的獸醫團隊細心照顧，她也感謝東森保代和華南產險協助獲得寵物保障。

東森保代劉姓承辦人員也表示，客戶給的要保書上必須誠實告知，當她看到要保書上告知事項，狗狗有四肢缺陷的情形，也坦白向客戶說明保險公司的考量，而客戶也略微哽咽表示自己知情可能的結果；不過在寵物照片上，狗狗看起來很健康、漂亮，可見飼主照顧得非常好，加上資料齊全，便協助客戶遞給保險公司進入核保程序。

▲台中林姓飼主的柴犬「阿柴」曾經發生過車禍，必須要用扶助輪代步。（圖／林姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲林姓飼主的柴犬「阿柴」、哈士奇「大扣欸」超可愛！（圖／林姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

針對此案，華南產險專案副理丁豫聖向記者表示，經過調查與評估，阿柴的缺陷是「意外傷害」造成，目前使用扶助輪生活也很順利，最主要的是狗狗仍有自我生活的能力，對於保險公司而言，阿柴的健康與其他狗狗無異，風險沒有比較高，甚至相對上更加安全。

「然而，不代表所有四肢缺陷的貓狗都能順利投保。」丁豫聖進一步解釋，對於身障狀態的寵物，仍要看是由什麼原因造成缺陷，例如是疾病、術後感染或併發症，保險公司就會有其他的考量；但如果單純是意外傷害導致的狀態，就不該因為狗狗有身障體況而不給予保障，「這不是我們要排除掉的對象，而且這樣對需要保障的狗狗貓咪都不太公平啦。」

此外，丁豫聖也說，寵物保險只要核保確定，保障內容都會一樣，沒有費率上的差異，飼主可以根據需求選擇適合的專案內容；民眾只要在要保書上，提供所需要的文件，如晶片序號、體檢證明、注射疫苗證明「3項擇一」，加上近3個月彩色照片即可投保，「華南產險抱持著開放的態度，也鼓勵民眾認養貓狗後，提供毛小孩最完善的保障。」

東森保代副總經理王令佐表示，東森在此案調查寵物實際情況，分析是否符合投保條件，進而協助飼主向保險公司爭取投保機會，華南產險在接到東森保代的調查報告後，經過專業研判，同意承保寵物保險，「東森保代與華南產險是最有愛心及責任感的專業團隊。」

▲台中林姓飼主的柴犬「阿柴」曾經發生過車禍，必須要用扶助輪代步。（圖／林姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲阿柴現在可以利用扶助輪在外面行動，感謝媽咪的細心照料。（圖／林姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

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