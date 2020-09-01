南山產物微電影大賽「最高獎金30萬元」　傳遞保險暖心服務精神

▲南山產物代理董事長蔡漢凌（中）與金鐘導演姜瑞智（左一）、廣告美女導演謝安妮（左二）、新銳導演姜秉辰（右一）為「我的南山產物時代」頒獎。（圖／南山產物提供）

財經中心／台北報導

為募集難忘的產險暖心故事，並展現南山產物的商品保障與理賠服務特色，南山產物今年舉辦第二屆「我的南山產物時代」微電影徵選大賽。由徵選到60部優秀作品，經過初審、複審與決審嚴謹的評審過程，再將人氣票選活動成績納入評分標準後，選出得獎作品獲得最高獎金30萬元，吸引非常多保戶與業務夥伴投入。

南山產物代理董事長蔡漢凌表示，今年有高達4成的參賽隊伍是南山的忠實保戶，因此參賽作品的視角更多元有趣；除了表現出南山業務夥伴的專業能力與服務精神之外，更演繹出保戶對南山產物的信賴。

蔡漢凌說，今年南山產物為落實公平待客原則，以「車險理賠自動派案系統」、「理賠APP」、「汽車轉乘服務」以及「理賠受理主動通知」，共獲得四項保險科技專利；再配合精密的理賠人力分流系統，讓每一件車險理賠案件，客戶只要透過0800電話通知，南山產物就能在30分鐘內完成理賠受理、並主動通知客戶與業務夥伴，後續理賠服務人員的聯絡資訊。

截至今年8月底，車險理賠服務的客戶滿意度調查更高達98%。今年的微電影大賽特別以「車險理賠服務」為加分題，讓更多人知道南山產物車險理賠的服務優勢。

▲南山產物時代微電影徵選大賽頒獎典禮。金獎、銀獎、銅獎分別獲得30萬元、20萬元、10萬元獎金。（圖／南山產物提供）