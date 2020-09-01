竟吞李安子百萬片酬！神鬼女會計犯行連環爆...3罪起訴

▲陳姓女會計北院出庭時認罪，卻稱沒侵占到1.1億那麼多，士檢又查出她侵占李安兒子片酬。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅志華／台北報導

曾發行《血觀音》、《比利．林恩的中場戰事》等名片的双喜電影公司，爆出遭陳姓女會計挪用公款達1.1億元，案件目前北院審理中，士檢又查出，陳女於多家電影公司管帳時，未正確報稅使公司遭罰、盜刻印章與國稅局往來，又侵占導演李安兒子100多萬片酬，更佯稱能支付高額利息，向幾名金主借錢不還，依業務侵占、背信、偽造文書等罪起訴。

據起訴書，陳女自2007年任嘉揚、興揚電影公司，及星城娛樂公司會計，於2016年就曾因挪用公司存款被抓包，但老闆僅將公司大、小章收回，並未開除，而陳女也於2016年間開始借高利貸。

陳女在處理公司報稅時，因漏報、重複列帳等狀況，使公司報稅不實，但陳女不向國稅局主動說明，直到遭開罰後，竟又盜刻印章與國稅局往來，又因怕被老闆究責，跑去外面借錢補稅，但也只補了一部份，使公司因稅務受到損失。

陳女又於2018年1月間，在李安兒子還沒向星城確認片酬時，就先以請款為由將117萬5258元片酬收入囊中，另於2018年9月，在明知還不出錢的情況下，佯稱籌措電影發行資金，向郭姓金主簽本票借了1700多萬，直到郭姓金主於2019年1月沒收到利息，才發現被騙。

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