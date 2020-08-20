苗栗女應徵會計「提供帳號收黑錢」！領百餘萬後遭凍結…怒報警抓人

▲警方埋伏多時，當場查獲張嫌、黃嫌等2名詐欺車手。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名劉姓女子，日前在網路上找到一個會計工作，但須提供自己帳號供公司收款，就在幫公司提領多次款項後，帳號卻突被凍結，劉女這才驚覺遭人利用，在男友陪同下憤而前往警局報案，最終順利逮捕2名車手，並查扣手機及現金。

警方表示，劉女8日在網路應徵工作，用以該公司以外資公司需要匯領資金名義錄用其擔任會計，並請劉女提供其自身帳戶，之後陸續接獲詐騙集團的指示，前往金融機構臨櫃或提款機，經過多次提領被害人之贓款百餘萬元並交回詐騙集團收水手，之後，劉女的帳戶遭到警示，才驚覺遭受利用，為亡羊補牢，劉女請求警方協助，自扮「柯南」，同樣獲得錄取並指派提領任務。

▲警方當場查獲張嫌及黃嫌等2人詐欺車手，並查扣手機3支及現金新臺幣46萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

劉女指出，為確保順利逮住詐騙集團成員，2人詐欺車手，並查扣手機3支及現金新臺幣46萬元。以求從輕量刑，遂向苗栗警分局報案並請求協助，警方隨即前往指定面交處所附近埋伏，當場查獲張嫌及黃嫌等2人詐欺車手，並查扣手機3支及現金新臺幣46萬元。

張嫌係接受詐欺集團上手指示前往收取現金，黃嫌則是現場監控人員，後續警方將持續調閱相關涉案跡證、通知被害人，並向上溯源追查其他涉案的詐欺成員及幕後金主，全案依涉嫌違反刑法詐欺罪及洗錢防制法等嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

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